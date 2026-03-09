Violencia de género: un drama que golpea a miles de mujeres

El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires publicó su último documento anual sobre la conflictividad intrafamiliar y agresiones por razones de género, incluidos los femicidios, que totalizaron 78 casos en 2025. En ese punto, al margen de la comparación con los últimos años, que muestra una clara curva descendente, la estadística oficial expone una realidad que siempre exige atención, porque se trata de una problemática actual, palpable y que lejos parece estar de ser resuelta.

El informe muestra que durante el año 2025 se iniciaron un total de 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género (incluyendo los procesos penales iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y en el Fuero Criminal y Correccional). Ello representa el 14,1 por ciento del total de procesos penales iniciados durante el transcurso del año (1.035.350, datos provisorios). Una enormidad.

Los departamentos judiciales con mayor número de procesos penales fueron San Martín (23.483) y Lomas de Zamora (19.304), mientras que La Plata tuvo 8.184. En tanto Necochea (1.006) y Pergamino (1.829) fueron los que registraron un menor número de procesos penales asignados al REVIFAG en idéntico período.

Asimismo, se pudo advertir que del total de las víctimas registradas (147.902), el 73,9 por ciento fueron de sexo femenino; mientras que en el 88 por ciento de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados eran hombres.

Con relación a los delitos denunciados en el marco de estos procesos penales, se advierte que el 27,7 por ciento se corresponde con “amenazas”, el 24,5 por ciento con “lesiones”, el 12,3 por ciento con “desobediencia” y, en menor porcentaje, “abuso sexual” (7,8 por ciento) y “daño” (5,5 por ciento), entre otros.

Por su parte, del análisis de los casos de femicidios, surge que durante el año 2025 se iniciaron 74 procesos penales por muertes de mujeres producto de la violencia de género, con un total de 78 víctimas fallecidas, de las cuales una era una mujer trans/travesti. Dos de esos casos ocurrieron en La Plata y otros dos en Berisso.

Es importante advertir que está acreditado que el principal móvil de las muertes violentas de mujeres es la violencia de género. En efecto, las 78 víctimas de femicidio representan el 60,5 por ciento de la totalidad de víctimas.

En este sentido, la tasa anual de víctimas de femicidios en 2025 es de 0,88 cada 100.000 mujeres. En cuanto a las características de los hechos de femicidios, surge que la mayor cantidad de casos de 2025 ocurrieron en el mes de enero, que el 85,9 por ciento ocurrieron en una vivienda y que el principal medio utilizado fue la fuerza física (35,9 por ciento) seguido de arma de fuego (23,1 por ciento).

Se observa también que, más del 90 por ciento de las víctimas conocía a su agresor, en el 64 por ciento de estos casos existía un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.

Con relación a las víctimas, se destaca que el 55,1 por ciento tenían entre 18 y 40 años. El 15,4 por ciento de las víctimas (12) había realizado denuncias previas contra el agresor, de las cuales en 9 casos el vínculo era íntimo y en 3 familiar. A su vez se relevó que al menos 83 hijos e hijas fueron víctimas indirectas del femicidio de sus madres. En 37 casos son mayores de edad y en 46 menores de 18 años.

Respecto a los imputados, el 58 por ciento tenían al momento del hecho entre 18 y 40 años. En 13 casos los agresores se suicidaron inmediatamente luego de cometer el femicidio.

Finalmente se relevaron otros homicidios dolosos ocurridos en contextos de violencia por razones de género. Se identificaron 10 hechos con víctima masculina, ocurridos principalmente en una vivienda (50 por ciento) y perpetrados con armas de fuego y arma blanca (40 por ciento cada una).

Durante los últimos 11 años (período 2015- 2025), en la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.000 mujeres asesinadas producto de la violencia de género (1.010 víctimas).

En esta línea, los datos oficiales que emergen del informe revisten relevancia en la medida que transparentan la magnitud y características de estos gravísimos delitos que preocupan a toda la sociedad y sus instituciones, como objetivo estratégico de política criminal del Ministerio Público.

Por otra parte, permite acercar a la sociedad la problemática de la violencia familiar y de género a través de datos cuantitativos que posibiliten el acceso a la información.