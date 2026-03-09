Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Villa Elvira

Atacan a un conductor de una App con gas pimienta

Fue en 90 y 120, donde también lo golpearon. Le mostraron un arma y lo dejaron a pie. Solo pudo recuperar el celular

Atacan a un conductor de una App con gas pimienta

No alcanzó con golpes y armas. También le tiraron gas pimienta / web

9 de Marzo de 2026 | 02:10
Un conductor que trabajaba con una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto durante la madrugada en La Plata, cuando dos delincuentes lo atacaron con gas pimienta, golpes y un arma de fuego para robarle el auto.

Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 03.30 en la zona de 90 y 120, cuando el chofer aceptó un viaje solicitado a través de la aplicación DiDi.

Al llegar al punto de encuentro, un hombre subió al asiento trasero, detrás del conductor, mientras otro se acercó por la ventanilla exhibiendo un arma de fuego.

En ese momento, el pasajero que estaba en el vehículo le arrojó gas pimienta en el rostro, mientras que el otro delincuente abrió la puerta y comenzó a golpearlo.

La víctima relató que incluso escuchó cómo el asaltante armado intentó dispararle en dos oportunidades.

Tras la agresión, los delincuentes le robaron el Volkswagen Virtus blanco en el que trabajaba y escaparon por calle 90 en dirección a 117.

Un despiste fatal elevó a 14 las muertes viales

Un policía detenido por una discusión que incluyó un martillazo en El Peligro

Dentro del vehículo también se llevaron un teléfono celular, una billetera con documentación personal y del auto, además de otros objetos.

Mientras realizaba la denuncia, un familiar logró rastrear el celular sustraído, que finalmente apareció en la zona de 127 entre 78 y 80, en Berisso, donde pudo ser recuperado.

El caso quedó bajo investigación para intentar identificar a los autores del violento robo y dar con el vehículo sustraído.

Otro caso en La Loma

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, una mujer fue víctima de un violento robo automotor durante la madrugada, cuando dos delincuentes en moto la sorprendieron mientras estacionaba frente a la casa de una amiga.

El hecho ocurrió cerca de las 00.20 en 34 entre 27 y 28. Según la denuncia, la víctima estaba estacionando su Volkswagen Suran blanca cuando observó por el espejo retrovisor que una moto de alta cilindrada con dos hombres se acercaba por la vereda.

Ambos delincuentes vestían ropa oscura y llevaban cascos negros, lo que impidió que la mujer pudiera ver sus rostros.

En cuestión de segundos, el acompañante abrió la puerta del lado del conductor, la tomó de los brazos y la tiró al piso, para luego subir al vehículo.

En ese momento, la amiga de la víctima también descendió del auto, pero los asaltantes escaparon con la camioneta por calle 34 en dirección a 27, perdiéndose de vista.

Dentro del vehículo quedó una cartera negra con documentos personales, tarjetas bancarias y un teléfono celular, entre otras pertenencias.

La víctima indicó que no alcanzó a ver si los delincuentes estaban armados. El hecho es investigado para intentar identificar a los responsables y recuperar el vehículo robado.

 

