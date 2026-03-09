Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

El Mundo

Guerra de Medio Oriente: el petróleo se dispara y las bolsas se desploman

Guerra de Medio Oriente: el petróleo se dispara y las bolsas se desploman
9 de Marzo de 2026 | 06:59

Escuchar esta nota

Las bolsas se desploman este lunes y los precios del petróleo se disparan un 30%, rozando brevemente los 120 dólares el barril, ante los temores causados por la guerra en Oriente Medio, que entra en su segunda semana sin señales de tregua. Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada.

Seguí la bolsa de valores de Argentina y Nueva York, y los mercados de carne y granos, minuto a minuto en https://www.eldia.com/mercados

La Bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una baja de 5,96%, mientras que la de Tokio terminó con un 5,2% de caída. Las bolsas europeas abrieron con fuertes caídas.

En los primeros intercambios, París retrocedía un 2,59%, Fráncfort un 2,47%, Londres un 1,57%, Madrid un 2,87% y Milán un 2,71%. También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Los futuros para los tres principales índices de Wall Street habían caído la semana pasada más del 2%, mientras el dólar estadounidense recuperó valor por su condición de inversión refugio.

El petróleo, con fuerte impacto

Pero el impacto más fuerte de la guerra se sintió en el mercado petrolero. Es que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en el mercado estadounidense, subía en un 15,51%, a 104,96 dólares. Poco antes, se disparó en un 30%, a 119,48 dólares el barril.

LE PUEDE INTERESAR

Irán, con nuevo líder: aunque Trump le bajó el pulgar

LE PUEDE INTERESAR

El conflicto se expande y ya golpea a Arabia Saudí

El Brent del mar del Norte, contrato de referencia europeo, subía un 17,42%, a 108,82 dólares el barril, tras haber superado los 119 dólares. El precio del gas en los contratos de futuros del TTF neerlandés, considerado también de referencia europea, abrió también con una subida del 30% hasta los 69,50 euros (unos 80 dólares).

En los últimos días se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte iraquí, lo que obligó a reducir la producción. También Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recortaron la producción en medio de los ataques iraníes contra sus territorios.

Los países del G7 estudian recurrir de forma coordinada a sus reservas estratégicas de petróleo para contener la escalada de precios. Una fuente del gobierno francés confirmó que esta opción será discutida en una videoconferencia de los ministros de Finanzas. La Agencia Internacional de la Energía exige a sus miembros mantener reservas equivalentes a 90 días de importaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Quién es Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatollah y designado líder supremo de Irán

Irán, con nuevo líder: aunque Trump le bajó el pulgar

Rusia expresó su "solidaridad con nuestros amigos iraníes"

Teherán, en medio de un escenario apocalíptico

El conflicto se expande y ya golpea a Arabia Saudí
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La Plata amaneció a puro bombazo por los UPD de los secundarios: Plaza Moreno, repleta

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

Pesadilla en La Plata: salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Últimas noticias de El Mundo

Rusia expresó su "solidaridad con nuestros amigos iraníes"

Quién es Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatollah y designado líder supremo de Irán

Irán, con nuevo líder: aunque Trump le bajó el pulgar

El conflicto se expande y ya golpea a Arabia Saudí
Deportes
VIDEO. Piñas, patadas y escándalo: el Mineiro de Eduardo Domínguez perdió y la final terminó en caos
Son amores: la historia de Troglio y el Lobo
Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos
La racha negativa que Boca busca torcer ante el Ciclón en los clásicos
Tapia y Toviggino: apoyo en terreno propio
Policiales
Se reaviva el reclamo por la "zona roja" de La Plata y trazan mapa del narcomenudeo: "Cada esquina es un punto de venta"
Violencia de género: un drama que golpea a miles de mujeres
Pesadilla en La Plata: salió a buscar al perro y entró con tres ladrones
Atacan a un conductor de una App con gas pimienta
Qué se sabe del despiste fatal que elevó a 14 las muertes viales
Información General
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla