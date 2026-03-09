Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Con fuertes operativos de seguridad

Arrancaron los UPD para los secundarios de La Plata: Plaza Moreno, repleta

Arrancaron los UPD para los secundarios de La Plata: Plaza Moreno, repleta

cientos de estudiantes festejan el upd en las calles / el dia

9 de Marzo de 2026 | 06:39

El inicio de clases en las secundarias platenses llegó acompañado por un operativo especial de prevención ante los festejos del “Último Primer Día” (UPD), el ritual que protagonizan los estudiantes que comienzan su último año. Es así que esta madrugada la Plaza Moreno se mostró colmada de adolescentes que le pusieron color al corazón platense.

Con remeras alusivas a las promociones, disfraces y todo tipo de elemento que llame la atención, los grupos de chicos se multiplicaron y se juntaron en la zona de 12 y 51 para celebrar. Muchos llegaron caminando, mientras que otros lo hicieron en micros especialmente contratados para la ocasión. Mientras que desde otros barrios platenses también reportaron bombas de estruendo y batucadas.

En ese sentido, según se informó, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial durante la madrugada, con patrullajes y controles en distintos puntos de la Ciudad.

El dispositivo se concentró principalmente en plazas, parques y zonas cercanas a los colegios, donde tradicionalmente se reúnen los jóvenes para pasar la noche antes del ingreso al aula. El operativo incluye recorridas de móviles y agentes de la policías local.

Según indicaron autoridades provinciales y municipales, el objetivo es prevenir situaciones de riesgo vinculadas al consumo de alcohol o posibles disturbios.

Asimismo, en paralelo, desde las escuelas se impulsaron acciones preventivas para acompañar a los alumnos en este ritual que crece año a año.

Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

 

Si querés enviar tu foto del UPD podés hacerlo al WhatsApp de EL DIA: +2192214779896

