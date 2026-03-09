Arrancaron los UPD para los secundarios de La Plata: Plaza Moreno, repleta

cientos de estudiantes festejan el upd en las calles / el dia

El inicio de clases en las secundarias platenses llegó acompañado por un operativo especial de prevención ante los festejos del “Último Primer Día” (UPD), el ritual que protagonizan los estudiantes que comienzan su último año. Es así que esta madrugada la Plaza Moreno se mostró colmada de adolescentes que le pusieron color al corazón platense.

Con remeras alusivas a las promociones, disfraces y todo tipo de elemento que llame la atención, los grupos de chicos se multiplicaron y se juntaron en la zona de 12 y 51 para celebrar. Muchos llegaron caminando, mientras que otros lo hicieron en micros especialmente contratados para la ocasión. Mientras que desde otros barrios platenses también reportaron bombas de estruendo y batucadas.

En ese sentido, según se informó, las autoridades dispusieron reforzar la presencia policial durante la madrugada, con patrullajes y controles en distintos puntos de la Ciudad.

El dispositivo se concentró principalmente en plazas, parques y zonas cercanas a los colegios, donde tradicionalmente se reúnen los jóvenes para pasar la noche antes del ingreso al aula. El operativo incluye recorridas de móviles y agentes de la policías local.

Según indicaron autoridades provinciales y municipales, el objetivo es prevenir situaciones de riesgo vinculadas al consumo de alcohol o posibles disturbios.

Asimismo, en paralelo, desde las escuelas se impulsaron acciones preventivas para acompañar a los alumnos en este ritual que crece año a año.

