Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El drama del tránsito se extiende en la Región

Un despiste fatal elevó a 14 las muertes viales

Un despiste fatal elevó a 14 las muertes viales

La moto de la víctima. Se investigan las causas del despiste / EL DIA

9 de Marzo de 2026 | 02:09
Edición impresa

Un joven motociclista falleció durante la madrugada de ayer tras un siniestro vial ocurrido en la Autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 45,3, en jurisdicción de la ciudad de Ensenada.

El hecho fue reportado al 911 cerca de las 04.50, cuando se alertó sobre un accidente en el carril rápido en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al lugar, personal policial encontró a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, mientras que su moto Yamaha YBR 150 estaba a unos 150 metros de distancia.

Minutos después arribó una ambulancia, cuyo equipo médico constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En el lugar también se encontraban cuatro jóvenes con dos motocicletas, quienes indicaron ser conocidos del fallecido.

La víctima fue identificada como Cristian Ariel Brandan, de 24 años, quien tenía domicilio en la localidad de El Pato, en Berazategui.

LE PUEDE INTERESAR

Un policía detenido por una discusión que incluyó un martillazo en El Peligro

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Revuelo en Ensenada por un allanamiento

La Fiscalía en turno dispuso abrir una causa por homicidio culposo, solicitar las cámaras de la autopista a la empresa Aubasa y realizar las pericias correspondientes.

En tanto, una comitiva de Policía Científica trabajó en el lugar y luego el cuerpo fue trasladado a la morgue para el estudio forense, que determinará la causa del deceso.

El motovehículo fue secuestrado para peritajes, mientras se intenta determinar cómo se produjo el trágico episodio.

Se trató de la muerte número 14 en lo que va del año en la Región, la primera de este 2026 en Ensenada. Berisso, por su parte, registró dos siniestros mortales y el resto ocurrieron en La Plata.

Otro dato importante, del total de víctimas, 10 viajaban en moto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos

Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio

Son amores: la historia de Troglio y el Lobo

Platenses desesperados por crisis en una obra social

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar

Domínguez: final con piñas y derrota en Brasil

¿Milei hasta 2031?: anticipó que irá por la reelección

Colapinto: una maniobra mágica y penalización
Últimas noticias de Policiales

Violencia de género: un drama que golpea a miles de mujeres

Salió a buscar al perro y entró con tres ladrones

Atacan a un conductor de una App con gas pimienta

Un policía detenido por una discusión que incluyó un martillazo en El Peligro
Espectáculos
“Rooster”: cómo es la serie que trae a Steve Carell otra vez a la tevé
“Es mi sueño”: Kaczka vuelve con un reality que mezcla música y emoción
¿Cómo es grabar una escena de sexo con L-Gante?
Barassi también regresa, y sale “a ganar”
El trabajo ¿dignifica?: un ciclo de cine muestra el lado B del mundo laboral
Información General
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Violencia de género en la Provincia: en 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y más de 146 mil causas penales
Alerta por el hundimiento de algunos ríos y por qué preocupa en la Región
Lucía Zicos: “El arte es arte y no una cuestión de género”
Deportes
Son amores: la historia de Troglio y el Lobo
Estudiantes: llegar a la Libertadores con los deberes hechos
La racha negativa que Boca busca torcer ante el Ciclón en los clásicos
Tapia y Toviggino: apoyo en terreno propio
Un torneo de 64 equipos entre el Torneo Federal “A” y el Amateur
La Ciudad
Por el Día de la Mujer, docentes paran y se movilizan en La Plata
Margarita florece: a los 86 años da cátedra en las aulas y en el gimnasio
Recorridos por la Ciudad y reconocimientos a mujeres destacadas
Salud en alerta: médicos locales denuncian bajos ingresos y el pluriempleo
Platenses desesperados por crisis en una obra social

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla