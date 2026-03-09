Un despiste fatal elevó a 14 las muertes viales

La moto de la víctima. Se investigan las causas del despiste / EL DIA

Un joven motociclista falleció durante la madrugada de ayer tras un siniestro vial ocurrido en la Autopista La Plata-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 45,3, en jurisdicción de la ciudad de Ensenada.

El hecho fue reportado al 911 cerca de las 04.50, cuando se alertó sobre un accidente en el carril rápido en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al lugar, personal policial encontró a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, mientras que su moto Yamaha YBR 150 estaba a unos 150 metros de distancia.

Minutos después arribó una ambulancia, cuyo equipo médico constató que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En el lugar también se encontraban cuatro jóvenes con dos motocicletas, quienes indicaron ser conocidos del fallecido.

La víctima fue identificada como Cristian Ariel Brandan, de 24 años, quien tenía domicilio en la localidad de El Pato, en Berazategui.

La Fiscalía en turno dispuso abrir una causa por homicidio culposo, solicitar las cámaras de la autopista a la empresa Aubasa y realizar las pericias correspondientes.

En tanto, una comitiva de Policía Científica trabajó en el lugar y luego el cuerpo fue trasladado a la morgue para el estudio forense, que determinará la causa del deceso.

El motovehículo fue secuestrado para peritajes, mientras se intenta determinar cómo se produjo el trágico episodio.

Se trató de la muerte número 14 en lo que va del año en la Región, la primera de este 2026 en Ensenada. Berisso, por su parte, registró dos siniestros mortales y el resto ocurrieron en La Plata.

Otro dato importante, del total de víctimas, 10 viajaban en moto.