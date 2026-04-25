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Tres delincuentes fueron detenidos durante el acto delictivo en el barrio porteño de Recoleta cuando intentaban robar un local de lotería y servicios financieros tras ingresar a través de un boquete realizado en la pared de un comercio lindero.
Según el parte policial, el procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, que acudieron al lugar tras la activación de una alarma en un local ubicado sobre la avenida Córdoba al 2600.
Si bien desde el exterior no se observaban anomalías, los agentes detectaron que la puerta de un negocio de cosmética contiguo estaba entreabierta.
Al ingresar, los oficiales encontraron a dos hombres junto a un boquete en la medianera que conectaba con el local de lotería. Uno de ellos tenía una maza en la mano. El orificio, realizado a ras del piso, permitía el paso de una persona hacia el interior del comercio atacado.
Dentro del local, los efectivos hallaron al tercer implicado en medio de un importante desorden y procedieron a su detención. Durante la requisa, dos de los sospechosos tenían en su poder un total de $1.984.350, presuntamente sustraídos de la caja registradora, que estaba completamente revuelta.
Además, los policías constataron que tanto la persiana como el acceso del comercio lindero habían sido forzados, maniobra que habría sido realizada con una barra de hierro encontrada en el lugar y posteriormente secuestrada para la causa.
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Los detenidos son dos hombres argentinos, de 40 y 26 años, y un ciudadano peruano de 31; uno de ellos contaba con antecedentes por hurto simple y otras causas por atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones culposas graves.
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