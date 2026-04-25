Taxistas de La Plata elevaron un reclamo para regularizar la actividad

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Buscan actualizar una normativa que rige desde hace más de cuatro décadas y darle un marco de identidad a los conductores
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En las últimas horas, las organizaciones taxistas de La Plata presentaron ante el Concejo Deliberante un proyecto integral para reformar la ordenanza que regula el servicio, la cual no recibe actualizaciones de fondo desde hace más de cuatro décadas.
La propuesta central apunta a la profesionalización del sector, el reconocimiento de los choferes y un sistema de adjudicación de licencias basado en la antigüedad.
Uno de los ejes fundamentales de la iniciativa es acabar con el anonimato de quienes conducen las unidades. Los trabajadores buscan que el municipio emita un registro con datos identificatorios y que se instalen códigos QR en los respaldos de los asientos para que los pasajeros accedan a la información del dueño y del conductor.
El pedido pone especial énfasis en la seguridad y la transparencia del servicio. Según explicaron los referentes del sector, la falta de datos oficiales sobre los conductores es una deuda histórica que la nueva gestión municipal debe subsanar de forma urgente.
“Va a dejar de ser una incógnita el chofer. En el carnet va a figurar el nombre del taxista, quién es, dónde vive y cuántos años tiene en la actividad. Es uno de los puntos más importantes porque nunca existió un listado oficial de trabajadores”, resaltaron a este medio.
La reforma también contempla cambios en las condiciones de contratación y la presentación de los trabajadores. Entre los puntos, se destaca el registro oficial donde los propietarios de las licencias deberán cumplir con el blanqueo de sus empleados. También los recibos de sueldo en el que el municipio dejaría de exigir la libreta sanitaria para solicitar, en cambio, los comprobantes de haberes en el reempadronamiento de las unidades.
El proyecto aborda la situación de aproximadamente 400 habilitaciones que actualmente se encuentran dadas de baja por diversos motivos. La intención es que el Concejo Deliberante, a través de un sistema de puntajes, adjudique estos permisos a los trabajadores que cuentan con décadas de experiencia frente al volante.
Esta medida permitiría que el municipio recupere plazas de transporte que hoy están inactivas, otorgando prioridad absoluta a los taxistas más veteranos del sector, quienes históricamente han dependido del alquiler de licencias ajenas para poder subsistir.
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