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VIDEO. Motociclista voló por el aire en Ensenada

25 de Abril de 2026 | 15:16

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Un fuerte siniestro vial ocurrió en la intersección de avenida Cestino y calle Alem, en Ensenada, donde un motociclista resultó herido de consideración tras ser embestido por un automóvil.

Según se observa en las imágenes, por causas que todavía se investigan, el auto impactó con violencia contra la moto y el conductor del rodado menor salió despedido varios metros, cayendo pesadamente sobre el asfalto.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió una fractura expuesta en uno de sus tobillos, por lo que debió intervenir de inmediato el personal de emergencias. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue trasladado de urgencia al hospital local.

Pese a la magnitud del impacto, las lesiones habrían sido menores en comparación con lo que podría haber ocurrido. Una de las escenas más impactantes muestra al casco rodando hacia el centro de la avenida, aunque no quedó claro si la víctima lo llevaba colocado al momento del choque.

En la zona trabajaron efectivos policiales, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

De acuerdo con una primera observación de las imágenes, el semáforo habría habilitado el paso del automóvil que circulaba por calle Alem, mientras que estaría en rojo para el motociclista.

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El episodio causó conmoción entre vecinos y comerciantes del sector, que remarcaron la violencia del impacto y reclamaron mayores medidas de seguridad vial en esa esquina.

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