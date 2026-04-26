Comunas piden un fondo de libre disponibilidad

Los intendentes bonaerenses están preocupados por el cuello de botella que deben atravesar en la mitad del año. Deberán pagar el aguinaldo a sus trabajadores en medio de un escenario en el que los recursos escasean.

Por eso, en las últimas horas insistieron con el reclamo a la Legislatura por tener el control total de los fondos que se aprobaron con el endeudamiento que se destinarán a las comunas.

Es una demanda que nació desde el Foro de intendentes de la UCR a la que se sumaron ahora sus pares del peronismo y del PRO de ciudades de hasta 50 mil habitantes.

Se trata de los jefes comunales que están dentro del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo, que a través de cartas dirigidas al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, y la titular del Senado, Verónica Magario, pidieron “la adopción de una medida excepcional que permita sostener el funcionamiento básico de los municipios en el 2026”.

Los alcaldes reclaman una modificación de la ley de endeudamiento, que fue la que creó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, para que los municipios tengan la potestad para decidir el destino de esos montos en su totalidad y no en un 70 por ciento como indica la legislación. De esa forma, podrían contar con recursos extra para atender erogaciones salariales.