Actividades: clases, deportes

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

ODONTOLOGÍA EN CAPITAL CHICA

En el Club Capital Chica, calle 66 entre 156 y 157, Los Hornos, la facultad de Odontología continúa con el servicio gratuito de odontología preventiva y social, los sábados de 9 a 16 horas. Presentarse con DNI. Se entregan certificados bucodentales. Contacto: 4503528.

CLASES DE APOYO EN MATEMÁTICAS

En la Biblioteca Alejo Iglesias, ubicada en calle 6 entre 43 y 44 de Villa Elisa, se brindan clases de apoyo de matemática para estudiantes de 1°, 2° y 3° año de secundaria. La actividad es gratuita y solo se solicita llevar hojas y cuaderno. Se realiza los miércoles a las 16.

NEWCOM EN TRICOLORES

El Club Tricolores informó sobre las distintas actividades deportivas y de apoyo escolar que se realizan en la institución. Fútbol infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes , miércoles y viernes a las 18. Mayores, de lunes a viernes a las 19. Voley: lunes y miércoles de 18 a 21. Newcom: martes y jueves a las 15. Yoga: martes y jueves a las 9. Apoyo escolar gratis: martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club que tiene sede en calle 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1, informó los valores de cuotas: Newcom y Vóley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.

TALLER DE LECTURA EN LIBERTAD

El Club Libertad (51, 16 y 17) sigue con su Taller de Lectura sobre la literatura latinoamericana. Se dicta todos los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción: 2215793355.

PLÁSTICA Y LITERATURA

La Peña de las Bellas Artes ofrece a la comunidad talleres de pintura, pastel, dibujo, acuarela, literatura. Arancel: socios $ 25000.- no socios $ 30000.- Calle 49 n. 879 e/12 y 13. Contacto: 221 541 9125 (solamente de 14.30 a 17.30).

ITALIANO, COREANO Y LITERATURA

La Sociedad Obrera Italiana dicta el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial (chicos de 9 a 18 años y adultos). La cuota mensual es de $40.000. También, curso de coreano, los jueves de 18.30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaría: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.

JIU JITSU EN EL CLUB MUNDIAL

Se dictan clases de Jiu Jitsu Brasileño, los días lunes y viernes, a las 20.30, en el Club Mundial, de 529 esquina 9, Tolosa. La propuesta se orienta a adultos, es recreativa y enfocada a la defensa personal con transmisión de valores. Informes e inscripción al 221-5912952 o al Instagram @dojohelenadetroya.