Grave incendio en Berisso: un hombre fue rescatado y permanece en estado crítico

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Un dramático incendio registrado en la noche del sábado dejó como saldo a un hombre de 83 años en grave estado, luego de ser rescatado del interior de su vivienda por personal de Bomberos Voluntarios de Berisso.
El hecho ocurrió cerca de las 22:00 en una casa ubicada en calle 9 entre 157 y 158. Según se informó, la primera dotación llegó rápidamente al lugar y, tras ingresar a la planta alta del inmueble, los rescatistas encontraron al hombre con claros signos de intoxicación por inhalación de humo.
De inmediato, lograron retirarlo del interior de la vivienda y ponerlo a resguardo, donde fue asistido por un equipo médico del SAME. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado con pronóstico reservado.
Las tareas para sofocar el fuego se extendieron durante aproximadamente una hora. Los bomberos debieron enfrentar serias dificultades debido a la gran cantidad de objetos acumulados dentro de la casa, lo que complicó el acceso y la propagación de las llamas. De acuerdo a las primeras versiones, tanto la víctima como su esposa —quien también residiría allí— tendrían hábitos de acumulación.
El incendio afectó principalmente el frente de la vivienda y logró ser controlado en su totalidad pasadas las 23:00.
En el lugar también trabajaron efectivos de Defensa Civil y personal policial de la comisaría Primera, quienes colaboraron con las tareas de asistencia y ordenamiento de la zona.
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