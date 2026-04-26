Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Grave incendio en Berisso: un hombre fue rescatado y permanece en estado crítico

Grave incendio en Berisso: un hombre fue rescatado y permanece en estado crítico
26 de Abril de 2026 | 08:15

Escuchar esta nota

Un dramático incendio registrado en la noche del sábado dejó como saldo a un hombre de 83 años en grave estado, luego de ser rescatado del interior de su vivienda por personal de Bomberos Voluntarios de Berisso.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 en una casa ubicada en calle 9 entre 157 y 158. Según se informó, la primera dotación llegó rápidamente al lugar y, tras ingresar a la planta alta del inmueble, los rescatistas encontraron al hombre con claros signos de intoxicación por inhalación de humo.

De inmediato, lograron retirarlo del interior de la vivienda y ponerlo a resguardo, donde fue asistido por un equipo médico del SAME. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Las tareas para sofocar el fuego se extendieron durante aproximadamente una hora. Los bomberos debieron enfrentar serias dificultades debido a la gran cantidad de objetos acumulados dentro de la casa, lo que complicó el acceso y la propagación de las llamas. De acuerdo a las primeras versiones, tanto la víctima como su esposa —quien también residiría allí— tendrían hábitos de acumulación.

El incendio afectó principalmente el frente de la vivienda y logró ser controlado en su totalidad pasadas las 23:00.

En el lugar también trabajaron efectivos de Defensa Civil y personal policial de la comisaría Primera, quienes colaboraron con las tareas de asistencia y ordenamiento de la zona.

LE PUEDE INTERESAR

Hartazgo total en Villa Castells: electrifican alambrados por la inseguridad

LE PUEDE INTERESAR

Irrumpieron armados y sembraron pánico en un comercio de Los Hornos
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha ante la T

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

María Florencia Busso

Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast

Las autoridades de la Universidad de La Plata ratificaron su identificación con el Kirchnerismo

La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica

Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira

Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs
Últimas noticias de Policiales

Hartazgo total en Villa Castells: electrifican alambrados por la inseguridad

Irrumpieron armados y sembraron pánico en un comercio de Los Hornos

Un edificio paralizado en la mira de la Justicia

Impactante vuelco en City Bell tras un choque
Deportes
Estudiantes en deuda: empató y ahora piensa en la Copa
El prólogo de la gran cita copera fue un bodrio sin actuaciones relevantes
VIDEO. “Me gustó el equipo, pero le faltó agresividad”
Piovi: “Generamos mucho, pero no tuvimos claridad a la hora de definir”
Sin pausa, el Pincha pone el foco en el cruce copero ante Flamengo
Información General
ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
Ocurrencias: música rencorosa
Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Federación Bioquímica de la Provincia inauguró su nuevo edificio anexo en La Plata
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Los vínculos familiares más inesperados
Meghan Markle: ¿La más acosada del mundo?
¿Quién quiere ser Bond?
Cómo se vería en cine y tevé la fusión de Warner y Paramount
La Ciudad
Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy domingo en EL DIA
Alerta amarilla por fuertes vientos en La Plata: domingo fresco, inestable y ventoso en la región
La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica
Platenses recurren cada vez más a la IA como apoyo emocional y hasta reemplazo terapéutico
Cada vez más platenses hacen malabares: radiografía del mercado laboral en la Región

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla