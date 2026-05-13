Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante y el pozo sube a $2.000.000: mañana sale la nueva tarjeta

Marcas y Tendencias

Por la gran convocatoria, Leiva Joyas extiende su tour de tasaciones en La Plata

ESPACIO PATROCINADO.- Tras una alta demanda en las primeras horas, el Leiva Tour suma nuevas jornadas en el Hotel Grand Brizo y continuará en la ciudad, por única vez, del 13 al 18 de mayo.

13 de Mayo de 2026 | 04:00

Escuchar esta nota

 

En su primer día en La Plata, el Leiva Tour ya registra una fuerte convocatoria. A partir del volumen de consultas registradas desde el inicio, Leiva Joyas decidió extender su estadía y sumar nuevos días de atención.

La respuesta del público no solo confirma el interés por conocer el valor de joyas, relojes, monedas y antigüedades, sino que también deja en evidencia una tendencia creciente: la búsqueda de alternativas concretas para resguardar capital en un contexto económico cambiante.

Durante los días de atención, el equipo de especialistas de Leiva Joyas continúa ofreciendo tasaciones profesionales, gratuitas y sin compromiso, en un entorno confidencial y seguro. Cada pieza es analizada en detalle, con una cotización transparente que permite tomar decisiones en el momento.

En muchos casos, esa decisión no termina en la venta. Una parte creciente de quienes se acercan opta por reinvertir en metales preciosos, especialmente en oro, elegido por su estabilidad y reconocimiento internacional como reserva de valor.

En ese sentido, el tour no solo funciona como un espacio de tasación, sino también como un punto de acceso a distintas alternativas de inversión física. Desde lingotes de oro de pequeño formato —como 1, 5, 10, 20 o 50 gramos— hasta lingotes de plata de 100 gramos, existen opciones pensadas para distintos presupuestos y objetivos.

Para muchos, se trata de un primer paso hacia una lógica de ahorro distinta: transformar objetos en desuso en activos tangibles que puedan acompañar decisiones de largo plazo, como preservar capital o incluso planificar el retiro con respaldo físico.

Además, estas opciones pueden adquirirse tanto de manera presencial como a través del shop online de Leiva Joyas, con la posibilidad de retirarlas directamente durante el tour, combinando practicidad y asesoramiento personalizado.

Desde la firma destacan que la extensión del evento responde a la necesidad de brindar más espacios de atención ante la demanda sostenida, y remarcan la importancia de acercar este tipo de servicios a distintas ciudades del país. En esa línea, el Leiva Tour ya proyecta sus próximas paradas: los días 3 y 4 de junio estará presente en Zona Norte, continuando con su recorrido y acercando esta experiencia a nuevos públicos.

Con cupos limitados y una agenda que continúa completándose, la recomendación es reservar turno con anticipación para asegurar un lugar y evitar esperas.

Más información y turnos disponibles en la web oficial o a través del canal de WhatsApp de Leiva Joyas.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV

Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas

¿Qué necesita Estudiantes para clasificarse a Octavos de la Copa Libertadores 2026?

Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso

Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei

Tenencia responsable de mascotas: las normas de La Plata que muchos dueños desconocen

Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos

VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla