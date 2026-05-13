Por la gran convocatoria, Leiva Joyas extiende su tour de tasaciones en La Plata

En su primer día en La Plata, el Leiva Tour ya registra una fuerte convocatoria. A partir del volumen de consultas registradas desde el inicio, Leiva Joyas decidió extender su estadía y sumar nuevos días de atención.

La respuesta del público no solo confirma el interés por conocer el valor de joyas, relojes, monedas y antigüedades, sino que también deja en evidencia una tendencia creciente: la búsqueda de alternativas concretas para resguardar capital en un contexto económico cambiante.

Durante los días de atención, el equipo de especialistas de Leiva Joyas continúa ofreciendo tasaciones profesionales, gratuitas y sin compromiso, en un entorno confidencial y seguro. Cada pieza es analizada en detalle, con una cotización transparente que permite tomar decisiones en el momento.

En muchos casos, esa decisión no termina en la venta. Una parte creciente de quienes se acercan opta por reinvertir en metales preciosos, especialmente en oro, elegido por su estabilidad y reconocimiento internacional como reserva de valor.

En ese sentido, el tour no solo funciona como un espacio de tasación, sino también como un punto de acceso a distintas alternativas de inversión física. Desde lingotes de oro de pequeño formato —como 1, 5, 10, 20 o 50 gramos— hasta lingotes de plata de 100 gramos, existen opciones pensadas para distintos presupuestos y objetivos.

Para muchos, se trata de un primer paso hacia una lógica de ahorro distinta: transformar objetos en desuso en activos tangibles que puedan acompañar decisiones de largo plazo, como preservar capital o incluso planificar el retiro con respaldo físico.

Además, estas opciones pueden adquirirse tanto de manera presencial como a través del shop online de Leiva Joyas, con la posibilidad de retirarlas directamente durante el tour, combinando practicidad y asesoramiento personalizado.

Desde la firma destacan que la extensión del evento responde a la necesidad de brindar más espacios de atención ante la demanda sostenida, y remarcan la importancia de acercar este tipo de servicios a distintas ciudades del país. En esa línea, el Leiva Tour ya proyecta sus próximas paradas: los días 3 y 4 de junio estará presente en Zona Norte, continuando con su recorrido y acercando esta experiencia a nuevos públicos.

Con cupos limitados y una agenda que continúa completándose, la recomendación es reservar turno con anticipación para asegurar un lugar y evitar esperas.