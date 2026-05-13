Hubo presencias políticas y el Gobierno habló de un acto opositor

La marcha universitaria se convirtió en un punto central de la agenda política tras la multitudinaria movilización en defensa de la educación pública.

Desde el Poder Ejecutivo, el gobierno de Javier Milei calificó la movilización como un “acto opositor” y una “marcha política”. Según el discurso oficial, el reclamo presupuestario fue utilizado como una plataforma por dirigentes de la oposición para confrontar con la gestión actual.

La marcha contó con la participación de diversos referentes de la política nacional, incluyendo dirigentes del peronismo-kirchnerismo, la UCR, partidos de izquierda, además de la CGT y las CTA.

El PJ en medio de su interna volvió a marchar separado: por un lado el movimiento del gobernador, aunque Axel Kicillof estuvo más cerca de rectores y decanos universitarios. Por el otro, La Cámpora, sin su jefe recién operado.

La Unión Cívica Radical (UCR), por su parte, se movilizó con una columna encabezada por el presidente del partido, Leonel Chiarella, junto a los titulares de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Hernán Rossi y Emiliano Balbín . Y las columnas de la izquierda lo hicieron junto a organizaciones sociales.

LOS RECORTES AL PRESUPUESTO

Más allá de la lectura política, el eje de la protesta fue la actualización del presupuesto universitario, el cual se encontraba congelado frente a una inflación creciente, poniendo en riesgo el funcionamiento de las instituciones y los salarios docentes, se quejan y reclaman desde la casa de estudios.

En la jornada de la nueva marcha universitaria, la cuarta en la era Javier Milei, el Gobierno redobló críticas contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) y acusó a la casa de estudios de no rendir gastos, mientras que descartó que se haya puesto en marcha un desfinanciamiento.

A través del ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, rechazó las críticas “contra el ajuste universitario”, como rezó una de las consignas de la movilización. Y anunció a través de la cuenta de X de la cartera el lanzamiento de un micrositio en el que van a figurar datos públicos de la educación superior. Por ejemplo, se reflejará la cantidad de alumnos regulares, la tasa de egreso, el presupuesto y el costo por graduado.

A su vez, en dicho posteo, recargó críticas contra la UBA: “Debe la rendición de gastos de salud de 2024 y 2025”, denunció. Con un agregado: volvió a acusas a la entidad de querer quedarse con casi la totalidad de los fondos destinados a los hospitales universitarios, en un 95%.

Otro tema que tocó el ministerio: la posibilidad de que las universidades le cobren a los alumnos extranjeros. Ya que, según datos que expuso, cerca del 40% de los estudiantes de medicina de la UBA son extranjeros. En la Universidad de La Plata, esa cifra es del 51%, aseguraron.

“LA UNIVERSIDAD DA MUY POCOS GRADUADOS”

Mientras, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló que “el presupuesto universitario es arbitrario” y recalcó que el sistema les “está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios”. El funcionario cuestionó que el presupuesto para la educación superior históricamente “se designa por rosca política” y desmintió a las autoridades de la UBA al señalar: “Se transfirieron todos los fondos para los hospitales universitarios mes a mes, la UBA reclama otra cosa y no lo dice”.

Álvarez aseveró: “La Universidad está controlada por dos corporaciones, la política, mayoritariamente del radicalismo, y la sindical mayoritariamente del peronismo y ese es el esquema que vamos a ver (en la marcha)”.

“Es un acto opositor totalmente, está todo desvirtuado, no nos gusta que usen a la gente para esconderse detrás, que usen una causa noble donde se esconde la política, te ponen adelante los guardapolvos blancos para esconderse atrás, eso es lo queremos dejar en blanco sobre negro”, explicó”.