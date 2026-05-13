Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos

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CONVOCATORIA A ARTISTAS

En el marco de su 90° aniversario, el Círculo Trentino de La Plata lanzó una convocatoria abierta a todos los artistas plásticos de la Región que quieran exponer sus obras en la XVI Exposición de Arte que se realizará los días 13, 14 y 15 de junio. Los interesados pueden comunicarse al 221-3530874 (María) o al 221-4973346 (Marcela).

CORRECAMINATA INCLUSIVA

El programa “TEAcompaño” de la secretaría de Desarrollo Social invita a vecinos y familias a participar de una correcaminata inclusiva y no competitiva destinada a niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista (TEA) y otras condiciones. Bajo el lema “Rompiendo barreras, construyendo inclusión”, la actividad se realizará el domingo 17 de mayo a las 10 en el Paseo del Bosque, con un recorrido de 1,5 kilómetros por el sendero del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Será en el marco de la Maratón Tres Ciudades. Los interesados pueden pedir más información al mail subsecdesasocialmlp@laplata.gob.ar.

ALMUERZO PATRIO EN BERISSO

La Sociedad Cultural Lituana “Nemunas” de Berisso invita a los vecinos a participar de un almuerzo conmemorativo a 216 años de la Revolución de Mayo. Tendrá lugar el domingo 24 de mayo, a las 12,30, en la sede social de Avenida Montevideo Nº 1.569, entre 17 y 18. El valor de la tarjeta es de $20.000 y los niños de 5 a 10 años abonarán $ 10.000, mientras que los menores de 5 años tendrán entrada gratuita. Las reservas se toman hasta el 20 de mayo al teléfono 221-362-9215.

CENTRO DE LA TERCERA EDAD

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, ubicado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis) de Berisso, celebrará su 29° aniversario con una fiesta el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 12. Habrá buffet, baile, brindis y la tradicional torta de cumpleaños, con la animación musical de Silvia Álvarez. Las tarjetas tienen un valor de $6.000 para socios y $8.000 para no socios. Las reservas pueden realizarse en la administración del centro o al 221-637-3338.