Hubo presencias políticas y el Gobierno habló de un acto opositor
Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Docentes y no docentes universitarios, entre los bajos salarios y el éxodo
Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
Marina Mongiardino: “Queremos un Colegio cercano, abierto y plural”
Marcelo Peña: “Nuestro proyecto apunta al servicio del matriculado”
Más de 1.800 infracciones, decenas de vehículos secuestrados y acarreos a full
Vecinos de Barrio Jardín desde hace más de un día con poca o sin agua
Un paro bancario parcial afectaría solo en el Hipotecario y el Central
Se quejó a través de EL DIA por un bache que rompía autos en 520 y llegó la reparación de la calle
Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
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En el marco de su 90° aniversario, el Círculo Trentino de La Plata lanzó una convocatoria abierta a todos los artistas plásticos de la Región que quieran exponer sus obras en la XVI Exposición de Arte que se realizará los días 13, 14 y 15 de junio. Los interesados pueden comunicarse al 221-3530874 (María) o al 221-4973346 (Marcela).
El programa “TEAcompaño” de la secretaría de Desarrollo Social invita a vecinos y familias a participar de una correcaminata inclusiva y no competitiva destinada a niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista (TEA) y otras condiciones. Bajo el lema “Rompiendo barreras, construyendo inclusión”, la actividad se realizará el domingo 17 de mayo a las 10 en el Paseo del Bosque, con un recorrido de 1,5 kilómetros por el sendero del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Será en el marco de la Maratón Tres Ciudades. Los interesados pueden pedir más información al mail subsecdesasocialmlp@laplata.gob.ar.
La Sociedad Cultural Lituana “Nemunas” de Berisso invita a los vecinos a participar de un almuerzo conmemorativo a 216 años de la Revolución de Mayo. Tendrá lugar el domingo 24 de mayo, a las 12,30, en la sede social de Avenida Montevideo Nº 1.569, entre 17 y 18. El valor de la tarjeta es de $20.000 y los niños de 5 a 10 años abonarán $ 10.000, mientras que los menores de 5 años tendrán entrada gratuita. Las reservas se toman hasta el 20 de mayo al teléfono 221-362-9215.
El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, ubicado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis) de Berisso, celebrará su 29° aniversario con una fiesta el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 12. Habrá buffet, baile, brindis y la tradicional torta de cumpleaños, con la animación musical de Silvia Álvarez. Las tarjetas tienen un valor de $6.000 para socios y $8.000 para no socios. Las reservas pueden realizarse en la administración del centro o al 221-637-3338.
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