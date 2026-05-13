El Senado abre el debate de la reforma electoral

Bullrich y Karina volvieron a verse las caras en la mesa política / X

El Senado abrirá hoy el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso y a la Presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se iniciará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del Gobierno Nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar.

La apertura del debate se realiza en medios de las diferencias entre la LLA y los bloques dialoguistas, que rechazan la eliminación de las PASO y que querían tratar primero en forma separada la ley de Ficha Limpia, lo que fue rechazado por el Gobierno pese a que en primera instancia la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR.

Fuentes parlamentarias del oficialismo dijeron que el objetivo es “arrancar el partido y comenzar a negociar” los puntos donde no hay acuerdo entre los oficialistas y los dialoguistas.

El oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la UCR, y los bloques provinciales porque es una ley que se aprueban con mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de las PASO a lo cual se oponen la mayoría de los bloques dialoguistas, con lo cual ahí el oficialismo tendrá que buscar otras alternativas como otra suspensión para las elecciones del 2027 o quitarles la obligatoriedad de esas elecciones primarias.

La reforma tiene como puntos centrales la instrumentación de Ficha Limpia con lo cual no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenado en segunda instancia por delitos dolosos.

Además, como se dijo, se busca eliminar las PASO para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, con lo cual cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones

El proyecto establece también que los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.

Se reunió la mesa política del Gobierno con Adorni pero sin Santiago Caputo

Además, los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

OTROS CAMBIOS

La iniciativa contempla que no habrá mas publicidad gratuita en los medios de comunicación y elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en el 2029 y 2023.

El otro cambio importante tiene que ver con la modificación de la Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa de manera de poder votar con una sola marca a los candidatos del mismo partido para todas las categorías. Además, se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultáneas.

MESA POLITICA

En tanto, la mesa política del Gobierno se reunió ayer en un cónclave extenso de más de dos horas, en medio de tensiones internas, y que tuvo el protagonismo de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, y la ausencia de Santiago Caputo. No hubo foto.

En medio de los avances de la causa judicial que lo investiga por enriquecimiento ilícito, el ministro coordinador volvió a liderar el encuentro que se realizó a partir de las 16 horas y duró hasta las 18.15 en el Salón Escudos de la Casa Rosada, mientras frente a la sede gubernamental se realizaba la marcha universitaria con reclamos a la gestión libertaria.

El funcionario dio detalles sobre el listado de leyes a mandar al Congreso, con diez adicionales que hasta el momento no fueron presentados públicamente y que todavía el oficialismo no informó.

También hubo tiempo para repasar la agenda parlamentaria en Diputados y Senadores. Entre presencias y ausencias, se destacó que por aviso previo debido a su agenda, Santiago Caputo no pasó por el salón. Mientras que Patricia Bullrich, protagonista de las última semana tras pedir que Adorni presente su declaración jurada, se retiró unos minutos antes.

Todavía existen resquemores puertas adentro sobre el rol de la jefa del bloque libertario por su posición sobre el tratamiento que debe tener la reforma electoral.

Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, ya expresó que el proyecto que, entre otros artículos consagra la eliminación de las Primarias, debe ser sancionado tal cual fue elaborado por La Libertad Avanza. Mientras que aliados al espacio violeta en la Cámara alta creen que el apartado Ficha Limpia debe tratarse por separado.

Fuentes parlamentarias señalan que esta idea partió de Patricia Bullrich, integrante de la mesa política y jefa del bloque de LLA en el Senado. La legisladora ya generó ruido en las filas oficiales hace unos días al pedir que Manuel Adorni, jefe de Gabinete, debía presentar su declaración jurada para evitar que su situación judicial siga afectando a la administración Javier Milei.