Por encubrimiento, procesan a la exfiscal del caso Nisman

En un giro significativo dentro de la causa que investiga las irregularidades en el inicio de la instrucción por la muerte de Alberto Nisman, el juez federal Julián Ercolini dictó ayer el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein.

La medida la señala como presunta responsable del delito de “encubrimiento agravado”, debido a la gravedad del hecho precedente y a su entonces condición de funcionaria pública.

La resolución, que incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex fiscal ya jubilada, sostiene que Fein omitió los protocolos básicos de actuación durante las primeras horas del hallazgo del cuerpo en el complejo Le Parc, en enero de 2015.

Según el magistrado, para la Justicia argentina ya se encuentra probado que el titular de la UFI AMIA fue víctima de un homicidio, y que el accionar de Fein entorpeció de manera directa el esclarecimiento del crimen.

UNA ESCENA “ALTERADA”

En los fundamentos del fallo, Ercolini fue tajante al afirmar que Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”. El magistrado evaluó que las conductas de la entonces fiscal permitieron la alteración del departamento, ya sea por acción propia o por la de quienes se encontraban bajo su órbita en el lugar.

“Las deficiencias generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas”, reza el texto judicial.

Natalio Alberto Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su vivienda el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015.