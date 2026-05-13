Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA

La proliferación de microbasurales dejó de ser una postal aislada o de falta de recolección para convertirse en un síntoma de una crisis de conducta ciudadana y falta de controles. En las últimas horas, dos episodios pusieron de manifiesto que la problemática ya llegó a un nivel de tensión que hasta generó una denuncia vecinal contra ABSA.

En el corazón de La Cumbre, un incidente registrado en la intersección de 34 y 134 expuso una situación insólita que involucró directamente a la prestataria de agua y cloacas. El vecino Pablo Pérez capturó con su teléfono celular el momento en que una máquina vial, identificada con calcos de la empresa estatal, descargaba ramas y troncos en un terreno baldío. Lo paradójico de la escena es que el operario realizaba el vuelco justo debajo de un cartel que advierte explícitamente: “Prohibido arrojar basura”.

“Tiran las ramas en la esquina donde hay un cartel de prohibido. No es así, tienen que dejarlas en la puerta de la casa”, se escucha gritar a Pérez en el video enviado a este diario, donde el tono de indignación y fastidio es evidente. El predio en cuestión es un lote amplio, con el pasto corto, sobre una esquina con calles asfaltadas. Los vecinos cuidan para evitar que se transforme en un foco infeccioso. El reclamo del vecino, planteado con dureza al maquinista, apuntó no solo al acto en sí, sino a la investidura del trabajador: “No podés tirar la basura en una esquina. Más, siendo personal de ABSA”, le recriminó, mientras el operario continuaba con su labor sin detenerse.

Desde la empresa se explicó que el movimiento de las ramas fue una necesidad técnica

POR UN ARREGLO EN LA RED

Ante la consulta de EL DIA, desde ABSA negaron que se tratara de una práctica negligente o ilegal. Un portavoz de la empresa explicó que el movimiento de las ramas fue una necesidad técnica: “Debía intervenirse la red en calle 134 entre 33 y 34. Para ello había que limpiar la zona a trabajar, ya que las ramas obstaculizaban el lugar. Se dio aviso al Municipio para gestionar el retiro a la brevedad”, señaló. Sin embargo, para los habitantes de la zona, el traslado de residuos de un punto a otro -aunque sea por una obra- solo alimenta la formación de basurales crónicos en esquinas que deberían estar limpias.

En las últimas semanas, este diario dio cuenta sobre reclamos de vuelcos de comerciantes y particulares en diversos puntos del Casco y la periferia.

A pocos kilómetros de La Cumbre, en Altos de San Lorenzo, la problemática se traslada al espacio público recreativo. Vecinos de la zona denunciaron la acumulación sistemática de residuos en una plaza ubicada en calle 77 entre 19 y 21. Lo llamativo en este caso es el origen de los desperdicios: según los frentistas, son residentes de dos barrios semi cerrados situados frente al espacio verde quienes arrojan diariamente sus bolsas allí.

A POCOS METROS DE UN CLUB

La situación es crítica, dado que a escasos metros funciona el club Villa Lenci, un punto de encuentro donde cientos de niños y jóvenes realizan actividades deportivas. Los videos aportados por los denunciantes muestran a personas saliendo de los complejos habitacionales, cruzando la calle con bolsas y dejándolas en la vereda de la plaza. “Lo están convirtiendo en un basural a cielo abierto, perjudicando el uso recreativo de las familias”, lamentó un vecino.

En este último caso, el Municipio informó que se están analizando imágenes de las cámaras de seguridad para identificar infractores y aplicar las sanciones correspondientes por la disposición irregular de residuos.

Un vecino cruzó a un operario de ABSA / C. de video