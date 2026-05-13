Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

La compra de 100 pistolas Byrna por parte de la Municipalidad de La Plata volvió a poner en discusión el uso de armas no letales en tareas de prevención urbana. Mientras especialistas advierten que estos dispositivos pueden provocar lesiones severas, dependiendo de la distancia y la zona de impacto, entre los vecinos aparecen opiniones divididas entre quienes apoyan la medida y quienes creen que podría aumentar la violencia en las calles.

Tal como informó este diario en ediciones anteriores, desde la Comuna confirmaron la futura adquisición de dispositivos para el control de disturbios, peleas o episodios de exaltación. Las herramientas, que serán utilizadas por la Guardia Urbana en un plan piloto ($115 millones de inversión), funcionan mediante proyectiles impulsados por dióxido de carbono (CO2).

Desde la Comuna aclararon que no se trata de pistolas Taser, que inmovilizan con descargas eléctricas y requieren autorización de la Provincia. Estas pistolas usan municiones plásticas.

“Los efectos dependen de la distancia del disparo. Un impacto directo en los ojos puede producir pérdida de visión, hemorragias o desprendimiento de retina”

Pablo Gatti

Médico

El secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, explicó que el objetivo es contar con una herramienta “preventiva” para actuar en episodios donde los agentes queden en inferioridad o exista riesgo para terceros. “No son armas de fuego. Son dispositivos preventivos y de defensa personal no letales”, señaló.

Según detalló el funcionario, existen distintos tipos de proyectiles. “Hay municiones plásticas, otras más duras y algunas con químicos irritantes similares al gas pimienta”, indicó. Además, aclaró que no estarán en manos de todos los agentes de la Guardia Urbana, sino únicamente de supervisores o responsables de cuadrante especialmente entrenados.

“Tenemos situaciones de violencia de género, peleas callejeras o personas en estado de exaltación donde muchas veces los agentes no pueden contener la situación. Esto busca reducir riesgos para los vecinos y también para el personal”, sostuvo Pepe.

Aunque son consideradas armas “menos letales”, especialistas advierten que las Byrna pueden causar lesiones de distinta gravedad. El Prof. Dr. Pablo Gatti, médico legista y director de la Especialidad de Medicina Legal del Colegio de Médicos Distrito I, explicó que los proyectiles “liberan una energía cinética importante” y que los efectos dependen de la distancia del disparo, el tipo de munición y la zona del cuerpo alcanzada.

Según describió, los impactos pueden provocar hematomas severos, inflamación profunda, ruptura de piel e incluso fracturas en zonas óseas delicadas. “Un impacto directo en los ojos puede producir pérdida de visión, hemorragias o desprendimiento de retina”, advirtió.

El especialista explicó, además, que algunos proyectiles contienen compuestos químicos. “Generan ardor intenso en ojos y piel, lagrimeo, tos seca, dificultad para respirar y desorientación”, detalló. También señaló que, aunque los síntomas suelen disminuir luego de 30 o 45 minutos, existen situaciones de riesgo. “Un disparo a corta distancia en zonas vulnerables como garganta, cuello o sienes puede poner en riesgo la vida”, sostuvo.

“No se entiende bien en que situaciones se va a usar, pero si es para proteger a los ciudadanos está bien. Sin embargo, si es solo para intimidar no me parecería bien”

Marco

Vecino del centro platense

La medida también despertó posiciones opuestas entre vecinos. Algunos respaldaron la iniciativa ante el crecimiento de hechos violentos, mientras otros manifestaron preocupación por el posible abuso.

“Es raro, porque no se entiende bien en que situaciones se va a usar, pero si es para proteger a los ciudadanos está bien. Sin embargo si es solo para intimidar no me parecería bien”, opinó Marco, vecino del centro. Por su parte, otro vecino, consideró que la herramienta puede ser útil “cuando la situación pasa a mayores”, aunque remarcó que “el personal tiene que estar entrenado”.

Por su parte, desde el Municipio insisten en que los dispositivos serán utilizados bajo protocolos específicos y en situaciones extremas.