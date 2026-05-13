Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |SOSTIENEN QUE NO SON LETALES PERO SUS EFECTOS DEPENDEN DE LA DISTANCIA DEL TIRO Y LA ZONA ALCANZADA

Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

La Municipalidad avanzó con la compra de 100 pistolas Byrna para utilizar en episodios de violencia, disturbios o descontrol en la vía pública. Especialistas advierten lesiones y la medida divide opiniones entre los vecinos

Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

Archivo

13 de Mayo de 2026 | 03:34
Edición impresa

La compra de 100 pistolas Byrna por parte de la Municipalidad de La Plata volvió a poner en discusión el uso de armas no letales en tareas de prevención urbana. Mientras especialistas advierten que estos dispositivos pueden provocar lesiones severas, dependiendo de la distancia y la zona de impacto, entre los vecinos aparecen opiniones divididas entre quienes apoyan la medida y quienes creen que podría aumentar la violencia en las calles.

Tal como informó este diario en ediciones anteriores, desde la Comuna confirmaron la futura adquisición de dispositivos para el control de disturbios, peleas o episodios de exaltación. Las herramientas, que serán utilizadas por la Guardia Urbana en un plan piloto ($115 millones de inversión), funcionan mediante proyectiles impulsados por dióxido de carbono (CO2).

Desde la Comuna aclararon que no se trata de pistolas Taser, que inmovilizan con descargas eléctricas y requieren autorización de la Provincia. Estas pistolas usan municiones plásticas.

 

Los efectos dependen de la distancia del disparo. Un impacto directo en los ojos puede producir pérdida de visión, hemorragias o desprendimiento de retina”

Pablo Gatti
Médico

LE PUEDE INTERESAR

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

LE PUEDE INTERESAR

Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA

 

El secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, explicó que el objetivo es contar con una herramienta “preventiva” para actuar en episodios donde los agentes queden en inferioridad o exista riesgo para terceros. “No son armas de fuego. Son dispositivos preventivos y de defensa personal no letales”, señaló.

Según detalló el funcionario, existen distintos tipos de proyectiles. “Hay municiones plásticas, otras más duras y algunas con químicos irritantes similares al gas pimienta”, indicó. Además, aclaró que no estarán en manos de todos los agentes de la Guardia Urbana, sino únicamente de supervisores o responsables de cuadrante especialmente entrenados.

“Tenemos situaciones de violencia de género, peleas callejeras o personas en estado de exaltación donde muchas veces los agentes no pueden contener la situación. Esto busca reducir riesgos para los vecinos y también para el personal”, sostuvo Pepe.

Aunque son consideradas armas “menos letales”, especialistas advierten que las Byrna pueden causar lesiones de distinta gravedad. El Prof. Dr. Pablo Gatti, médico legista y director de la Especialidad de Medicina Legal del Colegio de Médicos Distrito I, explicó que los proyectiles “liberan una energía cinética importante” y que los efectos dependen de la distancia del disparo, el tipo de munición y la zona del cuerpo alcanzada.

Según describió, los impactos pueden provocar hematomas severos, inflamación profunda, ruptura de piel e incluso fracturas en zonas óseas delicadas. “Un impacto directo en los ojos puede producir pérdida de visión, hemorragias o desprendimiento de retina”, advirtió.

El especialista explicó, además, que algunos proyectiles contienen compuestos químicos. “Generan ardor intenso en ojos y piel, lagrimeo, tos seca, dificultad para respirar y desorientación”, detalló. También señaló que, aunque los síntomas suelen disminuir luego de 30 o 45 minutos, existen situaciones de riesgo. “Un disparo a corta distancia en zonas vulnerables como garganta, cuello o sienes puede poner en riesgo la vida”, sostuvo.

 

No se entiende bien en que situaciones se va a usar, pero si es para proteger a los ciudadanos está bien. Sin embargo, si es solo para intimidar no me parecería bien”

Marco
Vecino del centro platense

 

La medida también despertó posiciones opuestas entre vecinos. Algunos respaldaron la iniciativa ante el crecimiento de hechos violentos, mientras otros manifestaron preocupación por el posible abuso.

“Es raro, porque no se entiende bien en que situaciones se va a usar, pero si es para proteger a los ciudadanos está bien. Sin embargo si es solo para intimidar no me parecería bien”, opinó Marco, vecino del centro. Por su parte, otro vecino, consideró que la herramienta puede ser útil “cuando la situación pasa a mayores”, aunque remarcó que “el personal tiene que estar entrenado”.

Por su parte, desde el Municipio insisten en que los dispositivos serán utilizados bajo protocolos específicos y en situaciones extremas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Archivo

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Villa Elisa: cayó una luminaria arriba de un auto, quedó en medio de la calle y ocurrió otro accidente

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 
+ Leidas

El Lobo busca dar otro gran golpe ante River

Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?

VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

Muslera y Tiago, en la pre lista de Uruguay

Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Últimas noticias de La Ciudad

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA

Una historia del Museo para chicos y adolescentes

2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
Espectáculos
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Escándalo total: Ventura la mandó a hacer videos porno y Peña lo cruzó
Tras 9 años: Jamiroquai vuelve al país: ¿cuánto cuesta ir al show?
BTS en La Plata: fans quieren que los declaren Huéspedes de Honor
¿Hay terceros en discordia?: Valentina Zenere y Sebastián Ortega, en crisis
Información General
Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?
Crean un registro de instructores para motos
La actividad aerocomercial logra niveles históricos
Hantavirus en Argentina: confirman que el paciente internado en Bariloche tiene la cepa Andes
“Charla con los Halcones”: homenaje al heroísmo del Grupo 5 de Caza a 44 años de la Guerra de Malvinas
Policiales
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Deportes
El Lobo busca dar otro gran golpe ante River
Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria
La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs
Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla