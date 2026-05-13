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Política y Economía |CRECE LA INTERNA EN EL PJ

Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista

Dirigentes del kirchnerismo reclaman el indulto a la ex presidenta en caso de que el PJ desaloje a Milei de la Rosada. Disputa con Kicillof

Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista

El kirchnerismo presiona por el indulto de la ex presidenta / X

CARLOS BAROLO

13 de Mayo de 2026 | 03:02
Edición impresa

Enfrentado con Axel Kicillof y todavía sin un candidato alternativo, el kirchnerismo decidió acelerar el paso e instalar su propia bandera en medio de la reorganización del peronismo. “Cristina libre” es la insignia que enarbola su dirigencia como forma de marcarle cancha al futuro candidato peronista y no resignarse a perder centralidad en las decisiones por venir.

La dirigencia K agita ese estandarte desde hace varias semanas, pero en los últimos días le dio una vuelta más de tuerca: comenzó a hablar de un indulto para la ex presidenta en el caso de que el año que viene un candidato del PJ desaloje a Javier Milei de la Casa Rosada.

Esa hoja de ruta que sigue el kirchnerismo tiene algunas variantes. La que apretó el acelerador fue la diputada nacional Teresa García que asoció a un eventual futuro presidente del peronismo con Héctor Cámpora, el efímero ex mandatario que resultó electo con Juan Perón todavía proscripto y que renunció a los 49 días, convocó a elecciones y allanó el camino para el vuelta al poder del jefe del Movimiento Peronista.

Se trata de un planteo que viene de la mano de la pelea de poder abierta con Kicillof. Para el universo K, la única conducción es la de Cristina Kirchner.

Esa similitud con aquél hecho histórico, tal como informara este diario en su edición del domingo, está haciendo ruido del fuerte en el peronismo. En particular, en el esquema de Kicillof que construye su propio camino alejado del esquema ultra K.

A los ojos del kirchnerismo duro, el próximo presidente peronista debe indultar a Cristina Kirchner. Los más entusiastas afirman que, de esa forma, la propia ex presidente podría decidir si es o no candidata en una eventual elección adelantada.

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Ayer, la que transitó un camino similar fue la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. “Cristina es una presa política y tenemos que ayudarla. Cuando hablo de todos, me refiero a Axel (Kicillof) también. Todos”, dijo al lanzar un cuestionamiento al Gobernador que hasta ahora no se expidió sobre un eventual indulto.

El kirchnerismo le reprocha a Kicillof que no haya ido a visitar a la ex presidenta en su lugar de detención. “Fue hasta el candidato a vicepresidente de Macri”, recuerdan dirigentes K respecto de la reunión con Miguel Angel Pichetto en el departamento de San José 1111.

“Nosotros decimos que ella es una presa política. Entonces el gobierno peronista sabe lo que tiene que hacer”, dijo, pero luego sostuvo que ese debate no debe quedar al tope de la discusión pública. “Creo que sería un error si ponemos este tema como bandera porque creo que no la estaríamos ayudando. Pero entiendo que para que eso se pueda dar necesitamos que gane un gobierno peronista”, añadió.

“Cristina siempre te va a decir que ella no quiere el indulto. Pero ella es presa política y esto debe resolverse políticamente”, concluyó Fernández al avalar la idea de un indulto presidencial. La intendenta de Moreno es una de las anotadas en la carrera por la Gobernación.

La que también habló de “Cristina libre” fue la diputada provincial y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza. Aunque asoció el planteo a la marcha contra el ajuste en las Universidades. “Cuando decimos que la libertad de Cristina es en sí misma un programa de gobierno, nos referimos, por ejemplo, al desfinanciamiento de las universidades. La prisión de Cristina es una amenaza contra toda la dirigencia, para que nadie se anime a hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, para que no se invierta en universidades nacionales”, sostuvo.

 

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