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La Ciudad |EL PRÓXIMO LUNES REALIZAN EL LANZAMIENTO DEL LIBRO CON APORTE DEL CONICET

Una historia del Museo para chicos y adolescentes

“Cuentos con historia. La trama secreta: un museo de lo más Pancho” es una obra literaria que reversiona a Francisco Pascasio Moreno

Una historia del Museo para chicos y adolescentes

El Museo contado de otra manera para un público juvenil / EL DIA

13 de Mayo de 2026 | 03:31
Edición impresa

Hay edificios que guardan mucho más que objetos; guardan susurros, memorias y, si se sabe escuchar con atención, historias que cobran vida cuando las luces se apagan. Bajo esa premisa, un equipo multidisciplinario de investigadores -con el sello de calidad del Conicet- se propuso redescubrir uno de los pilares de la identidad platense. El resultado es “Cuentos con historia. La trama secreta: un museo de lo más Pancho”, un libro que promete transformar la mirada de chicos y grandes sobre el Museo de Ciencias Naturales.

El material se presentará el lunes 18 de mayo a las 15, en el auditorio del Museo de La Plata. Pero no se trata de una presentación académica estructurada, sino de una invitación a cruzar el umbral de la ficción para entender la realidad.

El libro, editado por la Asociación Paleontológica Argentina (APA), nace de la arquitecta Mariela Amor, y cuenta con el respaldo científico de Luis Giambelluca y Francisco Harguindeguy, ambos vinculados al Conicet, junto a Guillermina Couso y Andrea Aciar.

¿Cómo contarle a un adolescente de 2026 lo que significó fundar un museo en 1884? El secreto está en la figura central de la obra: Francisco Pascasio Moreno. Pero no el prócer de bronce, sino “Pancho”, un personaje cercano, aventurero y curioso.

“El patrimonio cultural y natural se conserva mejor a través de las historias. Este libro es un homenaje a quienes transformaron piezas en portales hacia otros tiempos”, destaca Josefina Bodnar, de la comisión directiva de la APA.

TRES BLOQUES

La obra está estructurada en tres bloques que funcionan como un mapa del tesoro:

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-Las aventuras de Pangolín: Aquí se conoce a un pequeño Francisco, mucho antes de ser el “Perito”. Es el gancho para que los lectores más chicos se identifiquen con esa chispa inicial que lleva a alguien a coleccionar el mundo.

-Pancho Moreno y sus amigos: Un recorrido por las míticas expediciones patagónicas. La estepa, el frío y el coraje de un joven que exploró lo desconocido.

-Las voces del museo: Quizás el segmento más fascinante para el imaginario infantil. Aquí, las salas del edificio neoclásico se vuelven escenarios mágicos donde los objetos cobran vida y dialogan con los trabajadores que, día a día, preservan el patrimonio.

Como si la literatura no fuera suficiente, la presentación vendrá acompañada de una experiencia visual imperdible. En la sala Víctor de Pol se inaugurará una muestra de acuarelas originales que ilustran cada relato del libro.

Para quienes no puedan asistir al estreno del lunes, la muestra de acuarelas permanecerá abierta al público desde el 14 hasta el 31 de mayo, pudiendo visitarse de miércoles a domingo en el horario de 10 a 18, informaron los organizadores.

En un mundo dominado por lo efímero de las pantallas, “Un museo de lo más Pancho” apuesta por la permanencia del relato. Según sus autores, el libro es una invitación a conocer la “apasionante historia” de la institución, apelando a la curiosidad innata de pequeños y jóvenes lectores.

 

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