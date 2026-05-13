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Policiales |UN PROYECTIL LE ATRAVESÓ EL MUSLO DE LA PIERNA IZQUIERDA

Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo

Actuaron dos motochorros. Pasó en las calles 83 y 15. El chico afortunadamente está fuera de peligro, pero debió quedar internado

Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo

El menor herido de bala quedó internado en el hospital de Niños / Web

13 de Mayo de 2026 | 04:03
Edición impresa

La violencia ligada a la inseguridad volvió a quedar expuesta en La Plata con un hecho que tuvo como víctima a un adolescente de 14 años. El menor fue baleado durante un intento de robo cometido por dos motochorros en la zona del Barrio Monasterio y terminó internado en el Hospital de Niños, aunque afortunadamente fuera de peligro.

El episodio ocurrió durante la noche del lunes pasado, cuando la víctima caminaba junto a un amigo y fue sorprendida por dos delincuentes que circulaban en una moto 110 “descachada”.

Según el relato, el acompañante descendió armado con la intención de robarles y, en medio de esa brutal secuencia, efectuó un disparo que impactó en el muslo izquierdo del adolescente antes de escapar junto a su cómplice.

El episodio, de extrema brutalidad y que atentó contra cualquier lógica ya que no hubo ni un ápice de resistencia, ocurrió en la zona de las calles 83 y 15.

Según los informantes, uno de los asaltantes descendió del rodado armado con un revólver e intentó sacarle sus pertenencias. En medio del ataque, el menor herido habría realizado un movimiento, tal vez por el susto, y recibió de respuesta un disparo derecho al muslo de su pierna izquierda.

Los agresores escaparon rápidamente hacia la calle 90, mientras el adolescente, de quien no se brindan datos por cuestiones legales, logró pedir ayuda y fue trasladado por un vecino hasta el Hospital de Niños, donde quedó en observación.

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El caso, investigado por la UFI en turno, refleja una modalidad delictiva que se volvió cotidiana en distintos barrios periféricos de la Ciudad: robos cometidos por motochorros armados, con niveles de violencia cada vez más altos y víctimas cada vez más jóvenes.

UN FENÓMENO QUE CRECE Y PREOCUPA

El ataque no aparece como un hecho aislado. En las últimas semanas se multiplicaron los robos cometidos con armas de fuego, los asaltos violentos en la vía pública y los ataques perpetrados por delincuentes en motocicleta. También hubo gente que resultó herida.

 

El joven baleado quedó internado en observación en el Hospital de Niños Sor María Ludovica

 

Sin dudas, la sensación de indefensión crece en barrios periféricos y también en zonas céntricas, donde vecinos denuncian que los delincuentes actúan con mayor impunidad y agresividad.

Especialistas en seguridad sostienen que detrás de esta escalada existen varios factores combinados, pero le prestan especial atención a la expansión del delito juvenil.

Cada vez aparecen involucrados delincuentes más jóvenes, tanto como víctimas como autores de los hechos.

La deserción escolar, el consumo problemático y la falta de contención social son algunos de los factores que se repiten en los diagnósticos sobre violencia urbana, de acuerdo a la mirada de los expertos.

Como segundo ítem de interés, destacan que gran parte de los robos violentos son cometidos por motochorros, que utilizan vehículos sin patente, adulterados o semidesguazados, lo que dificulta su identificación.

La facilidad de escape y la rapidez de movimiento convierten a las motos en el principal medio utilizado en asaltos callejeros.

La utilización de armas de fuego en robos menores se volvió cada vez más frecuente. Lo alarmante es que muchos delincuentes disparan aun cuando las víctimas no ofrecen resistencia, generando hechos potencialmente fatales por pertenencias de escaso valor.

En este contexto, desde diferentes puntos de La Plata se escuchan pedidos por más patrullajes, controles vehiculares y presencia policial en zonas calientes. También cuestionan la falta de cámaras, iluminación y operativos preventivos en horarios nocturnos.

Mientras la investigación avanza para intentar identificar a los autores del ataque, el caso vuelve a exponer el costado más dramático de la inseguridad.

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