Kicillof y Alak, en el Coliseo Podestá

El gobernador, Axel Kicillof, y el intendente, Julio Alak, dictarán mañana la clase inaugural de un curso de formación política, denominada “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”. El encuentro se llevará a cabo en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, y forma parte de una serie de actividades que ambos mandatarios vienen compartiendo en ese sentido.

En tanto, ayer el jefe comunal celebró un convenio con el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, para el intercambio de información que mantenían vigente, con el objetivo de profundizar el trabajo articulado en materia de fiscalización, cobranza y fortalecimiento de los recursos públicos.

Además, Alak recibió en su despacho al embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg, entre otras actividades de gestión.

Por la tarde, el Gobernador se mostró en la marcha en defensa de la Universidad pública, en la Ciudad de Buenos Aires, junto a la vicegobernadora, Verónica Magario.