Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |DESDE LA RECOLECCIÓN DE LAS HECES AL REGISTRO DE RAZAS PELIGROSAS

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

Tener un perro en la Ciudad implica una serie de responsabilidades que de no cumplirse pueden devenir en costosas multas

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

Los dueños que no recojan las heces pueden recibir multas del municipio / Demian Alday

13 de Mayo de 2026 | 03:33
Edición impresa

La charla sobre la responsabilidad que implica tener una mascota probablemente la atravesaron casi todos los chicos que alguna vez les pidieron a sus padres adoptar un perro o un gato. La idea de que un animal requiere cuidados, atención y compromiso suele enseñarse desde pequeños. Sin embargo, muchas veces ese mensaje parece olvidarse en la adultez, cuando quienes conviven con animales desconocen o directamente no cumplen con las normas municipales que regulan su cuidado y la convivencia en el espacio público.

En ese sentido, a pesar de haber sido sancionada hace casi 14 años, todavía son pocos los vecinos que conocen la ordenanza municipal N° 10.983, que establece pautas concretas sobre la tenencia responsable de mascotas. En su primer artículo, por ejemplo, determina que los dueños y paseadores de perros están obligados legalmente a recoger las heces de sus animales en la vía pública, bajo apercibimiento de multas. Sin embargo, basta recorrer plazas, parques o veredas de distintos barrios de la Ciudad para comprobar que la norma rara vez se cumple.

La misma ordenanza también regula otros aspectos de la convivencia cotidiana. Entre esos, fija en ocho la cantidad máxima de perros que una persona puede pasear al mismo tiempo y prohibe que los animales permanezcan atados a árboles, monumentos, postes de señalización o mobiliario urbano.

RAZAS PELIGROSAS

Más allá de estas cuestiones vinculadas a la convivencia, también existe una normativa orientada a la seguridad pública. Años atrás, se impulsó la creación de un registro de perros potencialmente peligrosos, en el que debían inscribirse los dueños de determinadas razas. Entre esas figuraban el Rottweiler, el Pitbull Terrier, el Dogo Argentino y el Fila Brasileño, entre otras.

La iniciativa perdió vigencia. “Solo duró un tiempo. Después no se habló más. No se aplica al 100 por ciento”, sostuvo Ezequiel Kelo, reconocido rescatista de la Ciudad.

Según su experiencia en el trabajo con animales rescatados o en situación de peligro, sería necesario reactivar ese registro. “El humano no está capacitado para manipular un animal de raza grande. Muchos tienen reacciones agresivas porque fueron creados para cazar. La presión de su mandíbula puede romper rejas. Entonces la gente pide esas razas pensando en la seguridad y en que les va a cuidar la casa, pero después pierden el dominio”, explicó.

LE PUEDE INTERESAR

Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA

LE PUEDE INTERESAR

Una historia del Museo para chicos y adolescentes

Desde el área de zoonosis se reconoció que el registro quedó paralizado. Aunque la fuente consultada por este diario aseguró que actualmente se encuentra en proceso de digitalización para facilitar su difusión y accesibilidad. Una vez finalizado ese proceso, volverá a habilitarse la inscripción.

Ante eso, se señaló que no solo deberán registrarse los animales pertenecientes a las razas mencionadas en el listado, sino también aquellos que presenten “carácter agresivo, potencia de mandíbula o musculatura capaz de causar daños graves”.

“Hay mucho desconocimiento y estuvo sin accionarse durante años. Por eso, queremos digitalizar el trámite y el registro”, se explicó desde el área.

La normativa, vigente desde 2002, no solo establece la creación de ese padrón, sino que también fija obligaciones específicas para los propietarios de estos animales. Entre esas, la identificación obligatoria del perro, la circulación en la vía pública con correa y bozal, la adopción de medidas de seguridad en los domicilios y la responsabilidad civil ante eventuales daños ocasionados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Villa Elisa: cayó una luminaria arriba de un auto, quedó en medio de la calle y ocurrió otro accidente

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 
+ Leidas

El Lobo busca dar otro gran golpe ante River

Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?

VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

Muslera y Tiago, en la pre lista de Uruguay

Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

Marcha universitaria Masivo reclamo contra el ajuste
Últimas noticias de La Ciudad

Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA

Una historia del Museo para chicos y adolescentes

2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
Espectáculos
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Escándalo total: Ventura la mandó a hacer videos porno y Peña lo cruzó
Tras 9 años: Jamiroquai vuelve al país: ¿cuánto cuesta ir al show?
BTS en La Plata: fans quieren que los declaren Huéspedes de Honor
¿Hay terceros en discordia?: Valentina Zenere y Sebastián Ortega, en crisis
Deportes
El Lobo busca dar otro gran golpe ante River
Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria
La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs
Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?
Policiales
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Información General
Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?
Crean un registro de instructores para motos
La actividad aerocomercial logra niveles históricos
Hantavirus en Argentina: confirman que el paciente internado en Bariloche tiene la cepa Andes
“Charla con los Halcones”: homenaje al heroísmo del Grupo 5 de Caza a 44 años de la Guerra de Malvinas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla