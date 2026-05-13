Dólar “k”: embargaron a unos 100 financistas

La jueza María Servini trabó ayers un embargo preventivo de 859.516.312.545 pesos sobre los bienes de Elías Piccirillo y sus socios y otros 160 dueños de agencia de casa de cambio por maniobras con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Esa cifra equivale a unos 600 millones de dólares, el monto que la magistrada estima se retiró por ventanilla perdiéndose la trazabilidad, es decir el destinatario final.

Otros de los embargados son la madre del dueño de Sur Finanzas, Maxi Vallejo y Carlos Adrián Migueles, el exnovio de Wanda Nara.

Se trata de una segunda causa en que se investiga el “rulo financiero” con el cepo de los K. La primera es la del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi donde se apunta a un ex funcionario de la secretaria de Comercio de Matías Tombolini por supuestamente cobrar coimas a cambios de SIRA.

En su resolución, la jueza sostuvo que en un informe de la Dajudeco en “ el período de tiempo comprendido entre el 1º de enero y el 1º de septiembre de 2023, las entidades investigadas informaron en la base RIOC del Banco Central de la República Argentina (BCRA) montos de operaciones de compra de moneda extranjera por 475.533.114.424 pesos y de venta por 418.278.740.007 pesos.”

Y se indica que, en el caso de las maniobras con dólares el “el 96 por ciento lo percibieron Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL, Intercash SAS, mientras que el 99 por ciento fue transferido por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA, Gestiones San Miguel SA”.

De esos montos “se extrajeron en efectivo 607.432.023 dólares, conforme el siguiente detalle (el 99 por ciento fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones)”, citó la jueza. Arg Exchange y Gis Cambio son de Piccirillo y su socio Martín Migueles.

En el informe de la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) “se relevaron notas de diferentes agencias de cambio, como Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL, Gallo Cambios SAS, en las que se indicó que las extracciones físicas de divisas eran para la cancelación de operaciones de cambio, sin que de esa documentación se individualizara el destino de los fondos”.

Según se indicó, se descubrieron también “operaciones de compra de moneda extranjera, principalmente dólar estadounidense, que no fueron informadas por las financieras por un monto de 163.587.227.936 pesos, y ventas por 12.839.114.997 pesos, lo que llevó a que, entre otras irregularidades, 15 de las casas de cambio investigadas fueran sancionadas por el Banco Central de la República Argentina”.

Los investigados realizaron “operaciones cambiarias fraudulentas, se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central de la República Argentina, cuyas debilidades conocían y explotaron de manera sistémica, así como de un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.

Como primer paso “se logró el ingreso de pesos argentinos al sistema financiero para respaldar el flujo de fondos de operaciones de cambio a que se realizarían a futuro. Para lograr ello, las casas de cambio que podrían denominarse “minoristas” recibieron fondos de CUIT’s de personas físicas y jurídicas sin registro de operaciones de cambio ni respaldo documental suficiente”, dijo Servini.

“Una vez lograda la inyección de pesos argentinos en el sistema financiero, a modo de segundo paso, se simularon operaciones cambiarias como legítimas por las entidades financieras intervinientes ante el Banco Central de la República Argentina con el fin de poder acceder a comprar dólares estadounidenses sin limitación a tipo de cambio oficial. Distintas casas de cambio simularon operaciones entre ellas para generar un flujo de dinero “legal” que diera sustento a las operaciones de cambio informadas en la base RIOC” del BCRA, subrayó la jueza.

Así, finalmente, el mecanismo desplegado “redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos 607.432.023 dólares, a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente - que en este período llegó a superar el 100% - en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial”.

De tal forma, “el mecanismo fraudulento descripto entre las entidades de cambio y los organismos de control (simulación de legitimidad del derecho a operar en el circuito financiero, simulación de operaciones y extracción de dólares en efectivo y laxitud de sistemas de control) con el objetivo de acceder a dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario, afectó las reservas de dólares estadounidenses del Estado Nacional”. Al final del gobierno de Alberto Fernández el BCRA terminó con reservas negativas.

El embargo preventivo alcanzó a las siguientes agencias de cambio: Stema Cambios, Mega Latina, Cambios Del Sur, Dibehi, Dique 4, Gallo Cambios, Gis Cambio, Karuna Group, Multicambio, Soy Vos, Andie, Eden, Cambio Posadas, Alvear Cambio, La Grieta, Сambio San Pedro, Centenera Agencia de Cambio y Turismo, Cambio Avenida, Arg Exchange y Cambio Bacarat.

Y Cambio La Plata; Cambios Roca; Centenera Nimbus; Centro de Inversiones Concordia; García Navarro y Compañía; Gestiones San Miguel; Intercash; Mаjo Finanzas; Pinacambio; Plaza Cambio; Puerto Cambio; Super Cambio; Torjo; Tratto Technology y Triacambio, .

Las personas físicas también afectadas por la resolución son: -Franco Martínez; José Luis Mabres; Carlos Alejandro Castro; Sergio Sebastián Vladimir González; Carolina Lujan Medina; Roberto Daniel Ranzetta; Lola Berrocal; Marina Alejandra Восеа; Nicolás Francisco Franzini; Serena Camila Delfino; Viviana Mabel Marcos; Sonia Beatriz Attlas; Claudio Alberto Parra; Fabricio Ángel Acuña; Graciela Beatriz Vallejo; Silvia Torrado; Diego Leonel Alberto Hugenet; Mónica Romina Ocampo; Faustino Valdez García; Rafael González Quintana; Nicolás Emanuel Tabbi; Mariano Daniel Hassen; y Rosana María Laplace; Loreley Cielo Dixon; Lucas Bautista Cora; Guillermo Bertopaulos; Vanina Alejandra Monke; Rubén Ariel Novarini; Celeste Alta García Brito Diroche; Carlos Eduardo Marianidis; Juan Bautista Melzi; Juan Ignacio Agrá; Carlos Emilio Melzi; Omar Lujan Marcalle; Leonardo Javier Suarez Gordillo; José Ramón García Suarez; Guillermo Fernando Fuster; Pablo Marcelo Reiter; Facundo Cabrera Brizuela; Mateo María Maggio; Matías Ezequiel Bocea; Antonela Celeste Valdez; María Antonia Espinoza; Damián Capitanio; Ignacio Bogado Ayala; y Gabriel De Olivera.

Y Carlos Cesar Ciarrapico; Sofia Oviedo; Roberto Ramón Basaldua; Tomas Ezequiel Zarzuelo Pozo; Alejandro Mauricio Cayetano Sánchez; Elizabeth Dogliotti; Rodrigo Alfonso Harding Bart; Carlos Martin Migueles; Tomas Schulze; Sebastián Ignacio Ohrwaschel; Martin Tomás Ohrwaschel; Ricardo Luis Juárez; Héctor Marino Figueroa; Karina Andrea Masulo; Oscar Roberto Diéguez; Adriana Silvia Lisanda; María Belén Martínez; Raúl Horacio Vicentin; Juan Pablo Vicentin; Celeste Victoria Faraldi Marcos; y María Lorena Estebenet, Nicolás Caramichos; José Miguelez; Francisco Caramichos Quintero; Mónica Liliana Bruzzone; Julieta Berrocal; Daniel Oscar Russi Coll; Ariel Antonio Soria; Graciela Susana Scafati; Daniel Oscar De La Fuente; Favio Daniel De La Fuente; Pablo Martin Errante; Alejandra Fabiana Guloway; José Agustín Herrera; Carlos Joaquín Oviedo; Alejandro Domingo González; Sebastián Pinilla; Pablo Gabriel Del Priore; y Brian Damián de Los Santos.