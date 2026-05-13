Hubo presencias políticas y el Gobierno habló de un acto opositor
Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Docentes y no docentes universitarios, entre los bajos salarios y el éxodo
Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
Marina Mongiardino: “Queremos un Colegio cercano, abierto y plural”
Marcelo Peña: “Nuestro proyecto apunta al servicio del matriculado”
Más de 1.800 infracciones, decenas de vehículos secuestrados y acarreos a full
Vecinos de Barrio Jardín desde hace más de un día con poca o sin agua
Un paro bancario parcial afectaría solo en el Hipotecario y el Central
Se quejó a través de EL DIA por un bache que rompía autos en 520 y llegó la reparación de la calle
Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Cámara de Diputados convocó a una sesión impulsada por la oposición mañana jueves, a las 11 horas, para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque es difícil que puedan alcanzar el quórum.
La sesión fue solicitada por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, y acompañan con la firma otros diputados de ese bloque, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.
El pedido de sesión especial lleva las firmas además de Paulón, de Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.
Hasta anoche, los bloques opositores que convocaron a la sesión no reunían el quórum reglamentario de 129 diputados, aunque Unión por la Patria aporte sus 93 lesgiladores.
El temario de la sesión incluye pedidos de interpelación al jefe de Gabinete y hasta una moción de censura, pero como no tiene dictamen el objetivo es poder votar un emplazamientos a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Paulon no puede garantizar la presencia de los 20 legisladores de su bloque Provincias Unidas, ya que mas de la mitad no ayudará a alcanzar el piso necesario para habilitar el debate.
LE PUEDE INTERESAR
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
LE PUEDE INTERESAR
Dólar “k”: embargaron a unos 100 financistas
La propia presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ya anticipó que no concurrirá a la sesión y los mismo harán los exPro José Nuñez y Sergio Capozzi, y la mayoría de los seis legisladores cordobeses.
Hasta ahora solo asistirán a la sesión unos 90 de UxP, 7 de Provincias Unidas, 4 de la izquierda, 2 de Encuentro Federal, Marcela Pagano de Coherencia, Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba, y Jorge Fernández de Primero San Luis.
En cambio no concurrirán el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, e Independencia, según pudo saber la agencia NA.
Esta pedido de sesión especial realizada la semana pasada sucede luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.
En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí