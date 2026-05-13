Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni

La Cámara de Diputados convocó a una sesión impulsada por la oposición mañana jueves, a las 11 horas, para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque es difícil que puedan alcanzar el quórum.

La sesión fue solicitada por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, y acompañan con la firma otros diputados de ese bloque, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.

El pedido de sesión especial lleva las firmas además de Paulón, de Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.

Hasta anoche, los bloques opositores que convocaron a la sesión no reunían el quórum reglamentario de 129 diputados, aunque Unión por la Patria aporte sus 93 lesgiladores.

El temario de la sesión incluye pedidos de interpelación al jefe de Gabinete y hasta una moción de censura, pero como no tiene dictamen el objetivo es poder votar un emplazamientos a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

POROTEO

Paulon no puede garantizar la presencia de los 20 legisladores de su bloque Provincias Unidas, ya que mas de la mitad no ayudará a alcanzar el piso necesario para habilitar el debate.

La propia presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ya anticipó que no concurrirá a la sesión y los mismo harán los exPro José Nuñez y Sergio Capozzi, y la mayoría de los seis legisladores cordobeses.

Hasta ahora solo asistirán a la sesión unos 90 de UxP, 7 de Provincias Unidas, 4 de la izquierda, 2 de Encuentro Federal, Marcela Pagano de Coherencia, Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba, y Jorge Fernández de Primero San Luis.

En cambio no concurrirán el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, e Independencia, según pudo saber la agencia NA.

Esta pedido de sesión especial realizada la semana pasada sucede luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.

En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral.