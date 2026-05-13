Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |EN DIPUTADOS

Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni

Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni

Archivo

13 de Mayo de 2026 | 03:03
Edición impresa

La Cámara de Diputados convocó a una sesión impulsada por la oposición mañana jueves, a las 11 horas, para tratar proyectos en los que se pide la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque es difícil que puedan alcanzar el quórum.

La sesión fue solicitada por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, y acompañan con la firma otros diputados de ese bloque, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.

El pedido de sesión especial lleva las firmas además de Paulón, de Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.

Hasta anoche, los bloques opositores que convocaron a la sesión no reunían el quórum reglamentario de 129 diputados, aunque Unión por la Patria aporte sus 93 lesgiladores.

El temario de la sesión incluye pedidos de interpelación al jefe de Gabinete y hasta una moción de censura, pero como no tiene dictamen el objetivo es poder votar un emplazamientos a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

POROTEO

Paulon no puede garantizar la presencia de los 20 legisladores de su bloque Provincias Unidas, ya que mas de la mitad no ayudará a alcanzar el piso necesario para habilitar el debate.

LE PUEDE INTERESAR

Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista

LE PUEDE INTERESAR

Dólar “k”: embargaron a unos 100 financistas

La propia presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ya anticipó que no concurrirá a la sesión y los mismo harán los exPro José Nuñez y Sergio Capozzi, y la mayoría de los seis legisladores cordobeses.

Hasta ahora solo asistirán a la sesión unos 90 de UxP, 7 de Provincias Unidas, 4 de la izquierda, 2 de Encuentro Federal, Marcela Pagano de Coherencia, Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba, y Jorge Fernández de Primero San Luis.

En cambio no concurrirán el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, e Independencia, según pudo saber la agencia NA.

Esta pedido de sesión especial realizada la semana pasada sucede luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.

En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Villa Elisa: cayó una luminaria arriba de un auto, quedó en medio de la calle y ocurrió otro accidente

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 
+ Leidas

El Lobo busca dar otro gran golpe ante River

Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?

VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

Muslera y Tiago, en la pre lista de Uruguay

Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Últimas noticias de Política y Economía

Marcha universitaria Masivo reclamo contra el ajuste

Hubo presencias políticas y el Gobierno habló de un acto opositor

Docentes y no docentes universitarios, entre los bajos salarios y el éxodo

El Senado abre el debate de la reforma electoral
Espectáculos
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Escándalo total: Ventura la mandó a hacer videos porno y Peña lo cruzó
Tras 9 años: Jamiroquai vuelve al país: ¿cuánto cuesta ir al show?
BTS en La Plata: fans quieren que los declaren Huéspedes de Honor
¿Hay terceros en discordia?: Valentina Zenere y Sebastián Ortega, en crisis
Deportes
El Lobo busca dar otro gran golpe ante River
Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria
La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs
Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?
Información General
Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?
Crean un registro de instructores para motos
La actividad aerocomercial logra niveles históricos
Hantavirus en Argentina: confirman que el paciente internado en Bariloche tiene la cepa Andes
“Charla con los Halcones”: homenaje al heroísmo del Grupo 5 de Caza a 44 años de la Guerra de Malvinas
Policiales
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla