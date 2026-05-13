Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa

La inseguridad en nuestra ciudad se siente “hasta en los huesos”. Un kinesiólogo de 33 años puede dar fe de ello, luego que delincuentes le sustrajeran varias pertenencias que guardaba en su auto, en la tarde de ayer, estacionado en una zona céntrica de City Bell.

Por lo que trascendió en fuentes de esa zona, el profesional se enfrentó a esa desagradable situación luego de salir de trabajar del geriátrico “Hogar Cantilo”, cerca de las 16.30.

Entonces, se indicó, fue caminando hasta donde había dejado a su auto “un Toyota Corolla 2.0, modelo Xei Cvt, color blanco, estacionado unas dos horas antes en calle Cantilo entre 15 A y 17.

Un vocero del caso informó que el joven kinesiólogo “siguió su trayecto hacia calle 471 entre 13 C y 13 B. Y cuando se bajó ahí del coche, se percató de que del habitáculo faltaban “60.000 pesos, un perfume, una rueda de auxilio, una llave de criquet y una llave francesa”.

También refirió que “luego de observar lo ocurrido, se bajó del auto para seguir su jornada laboral en el lugar”.

Sin embargo, cuando se retiró de allí “casi una hora más tarde” y fue hasta el country Fincas 2, donde culminó su jornada laboral, aproximadamente a las 21.30, se acercó a radicar la denuncia.

El damnificado aseguró desconocer sobre la existencia de cámaras de seguridad en la zona del ataque delictivo padecido.

A diferencia de otros episodios de similares características, la víctima consignó que su vehículo no resultó dañado por el autor del ilícito.

“Aseguró que cuando dejó estacionado a su Toyota Corolla, tenía todas sus puertas correctamente cerradas”, citó el informante policial.

Enseguida, sumó que “inclusive mencionó que cuando se aleja unos pocos metros de su auto, queda cerrado automáticamente”.

Teniendo en cuenta lo más arriba expuesto, los investigadores policiales sospechan de que el responsable del robo a ese vehículo habría logrado su propósito valiéndose de algún inhibidor de señal.