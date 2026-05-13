Hubo presencias políticas y el Gobierno habló de un acto opositor
Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Docentes y no docentes universitarios, entre los bajos salarios y el éxodo
Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
Marina Mongiardino: “Queremos un Colegio cercano, abierto y plural”
Marcelo Peña: “Nuestro proyecto apunta al servicio del matriculado”
Más de 1.800 infracciones, decenas de vehículos secuestrados y acarreos a full
Vecinos de Barrio Jardín desde hace más de un día con poca o sin agua
Un paro bancario parcial afectaría solo en el Hipotecario y el Central
Se quejó a través de EL DIA por un bache que rompía autos en 520 y llegó la reparación de la calle
Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad en nuestra ciudad se siente “hasta en los huesos”. Un kinesiólogo de 33 años puede dar fe de ello, luego que delincuentes le sustrajeran varias pertenencias que guardaba en su auto, en la tarde de ayer, estacionado en una zona céntrica de City Bell.
Por lo que trascendió en fuentes de esa zona, el profesional se enfrentó a esa desagradable situación luego de salir de trabajar del geriátrico “Hogar Cantilo”, cerca de las 16.30.
Entonces, se indicó, fue caminando hasta donde había dejado a su auto “un Toyota Corolla 2.0, modelo Xei Cvt, color blanco, estacionado unas dos horas antes en calle Cantilo entre 15 A y 17.
Un vocero del caso informó que el joven kinesiólogo “siguió su trayecto hacia calle 471 entre 13 C y 13 B. Y cuando se bajó ahí del coche, se percató de que del habitáculo faltaban “60.000 pesos, un perfume, una rueda de auxilio, una llave de criquet y una llave francesa”.
También refirió que “luego de observar lo ocurrido, se bajó del auto para seguir su jornada laboral en el lugar”.
Sin embargo, cuando se retiró de allí “casi una hora más tarde” y fue hasta el country Fincas 2, donde culminó su jornada laboral, aproximadamente a las 21.30, se acercó a radicar la denuncia.
LE PUEDE INTERESAR
Estafaron a otro jubilado con una falsa promoción
LE PUEDE INTERESAR
Se “patinaron” los fondos para un viaje de egresados
El damnificado aseguró desconocer sobre la existencia de cámaras de seguridad en la zona del ataque delictivo padecido.
A diferencia de otros episodios de similares características, la víctima consignó que su vehículo no resultó dañado por el autor del ilícito.
“Aseguró que cuando dejó estacionado a su Toyota Corolla, tenía todas sus puertas correctamente cerradas”, citó el informante policial.
Enseguida, sumó que “inclusive mencionó que cuando se aleja unos pocos metros de su auto, queda cerrado automáticamente”.
Teniendo en cuenta lo más arriba expuesto, los investigadores policiales sospechan de que el responsable del robo a ese vehículo habría logrado su propósito valiéndose de algún inhibidor de señal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí