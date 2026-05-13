Marcha universitaria Masivo reclamo contra el ajuste

Una multitud de estudiantes, docentes, no docentes, decanos y rectores colmó ayer la Plaza de Mayo -epicentro de la protesta- y sus inmediaciones para exigirle al gobierno de Javier Milei que cumpla con la aplicación de Ley de Financiamiento Universitario y reclamarle por una recomposición salarial. Fue en el marco de la cuarta Marcha Federal, en la que la comunidad académica -junto a agrupaciones gremiales y políticas- advirtió sobre la “crítica” situación del sistema de educación superior, jaqueado por el recorte de fondos y la pérdida en el poder adquisitivo de sus trabajadores.

Precisamente, el documento leído en el acto central denunció caídas salariales históricas y un presupuesto que no alcanza, a la par que se le pidió a la Corte Suprema que intervenga.

Algunas de las consignas que se leyeron ayer / NA

En ese sentido, le apuntaron directamente al Gobierno por su “acto de desprecio institucional sin precedentes” al ignorar la ratificación de la Ley de Financiamiento y los fallos de la Justicia que ordenaban su cumplimiento inmediato. “Se incumple la regla democrática y constitucional básica”, denunciaron.

PRESUPUESTO Y SALARIOS

Bajo el título “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, el texto primero hizo hincapié en la situación presupuestaria.

Según se enumeró, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, y el poder adquisitivo de las partidas para gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023.

Con respecto a los salarios, se consignó que ntre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30%, mientras que los sueldos del sector crecieron apenas un 147,30%, lo que arroja una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%, equivalente a aproximadamente 10,9 salarios en el período.

Firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, junto a seis federaciones y confederaciones docentes, el escrito aseguró que los salarios universitarios se ubican “en el nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”

El impacto sobre los estudiantes también quedó de manifiesto. Las Becas Progresar siguen congeladas frente a la inflación, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento, y las becas vinculadas a vocaciones científicas (EVC) fueron suspendidas, lo que, de acuerdo con el documento, expulsa a estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades sociales.

”Milei, cumplí la ley”, el lema / Iván Campos

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, sostuvieron los firmantes en uno de los pasajes más contundentes del documento.

Y agregaron que “la universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes”.

Sobre el cierre, el texto interpeló directamente a la Corte Suprema de Justicia, al instarla a que “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”, en referencia al recurso que presentó el Ejecutivo para que el máximo tribunal se expida sobre la normativa.

RECLAMOS EN PRIMERA PERSONA

La convocatoria desbordó el centro porteño con pancartas y consignas en defensa de la universidad pública y con críticas dirigidas al Gobierno nacional y a funcionarios como Manuel Adorni.

Sobresalieron, en ese sentido, los testimonios de jóvenes que se definieron como primera generación de estudiantes universitarios, hijos de trabajadores y trabajadoras que, dijeron, estaban cumpliendo el “sueño” que sus padres no pudieron. Todo “gracias a la educación pública”, subrayaron.

Le apuntaron a la Casa Rosada por su “acto de desprecio institucional sin precedentes”

De la manifestación en Plaza de Mayo participaron también alumnos y alumnas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Algunos que viajaron por sus propios medios y otros que lo hicieron junto a la columna de la Federación Universitaria de La Plata (FULP). También hubo presencia de los gremios Adulp (docentes) y Atulp (no docentes). Además de autoridades universitarias, decanos y directores de colegios.

Cabe destacar que el reclamo no se limitó a la Capital: la protesta se extendió a al menos siete ciudades de la provincia de Buenos Aires (incluso hubo una concentración en el Rectorado platense) y también a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.

En cada lugar, se repitió el mismo reclamo: que el Gobierno cumpla con la Ley que sancionó el Congreso y que lleva más de medio año sin ejecutarse.

La columna de estudiantes de la UNLP que se movilizó a Plaza de Mayo / UNLP