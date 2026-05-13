Calles intransitables en Villa Elisa: barro y pozos

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Las lluvias que afectaron a la Región durante la semana que pasó volvieron a poner en evidencia el deterioro de la red vial en distintos puntos de Villa Elisa. El agua acumulada transformó a varias arterias en verdaderas trampas de barro y pozos, despertando el malestar de los frentistas que exigen soluciones urgentes ante una situación que califican como insostenible.
Uno de los focos de mayor conflicto se registra en el barrio Los Zorzales. Allí, los vecinos denunciaron que la esquina de 23 y 416 quedó completamente anegada, una postal que se repite en calles aledañas como 417 entre 23 y 24. “Una vez más, tras las lluvias, la calle quedó repleta de agua y de barro; no hacen las obras y la calzada queda en condiciones pésimas”, se reclamó ante este diario desde el vecindario, remarcando que la vasta cantidad de arterias intransitables impide el normal desarrollo de la vida cotidiana.
La problemática se traslada también a la zona de 426 entre 134 y 135. Los vecinos de esa cuadra calificaron la calzada como “imposible” para la circulación, asegurando que los pozos y el lodazal que se genera con cada precipitación se extienden incluso hasta la calle 137. La indignación crece al observar que, pese a los reiterados avisos, la respuesta oficial no llega.
Los reclamos exceden el marco climático. En pleno casco urbano, a pocas cuadras del centro comercial, la esquina de 4 y 46 es escenario de un conflicto de larga data. Los vecinos denunciaron que un arreglo mal finalizado en la calzada dejó una suerte de “dique” que frena el escurrimiento, formando una laguna permanente.
Esta acumulación no solo rompe el asfalto, sino que generó un pozo profundo que ya provocó accidentes entre automovilistas, ciclistas y peatones.
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