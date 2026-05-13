Hubo presencias políticas y el Gobierno habló de un acto opositor
Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
2.000.000 de pesos: el Súper Cartonazo quedó vacante y duplica el pozo
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Docentes y no docentes universitarios, entre los bajos salarios y el éxodo
Oficializan la sesión pero se dificulta el quórum para interpelar a Adorni
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
Marina Mongiardino: “Queremos un Colegio cercano, abierto y plural”
Marcelo Peña: “Nuestro proyecto apunta al servicio del matriculado”
Más de 1.800 infracciones, decenas de vehículos secuestrados y acarreos a full
Vecinos de Barrio Jardín desde hace más de un día con poca o sin agua
Un paro bancario parcial afectaría solo en el Hipotecario y el Central
Se quejó a través de EL DIA por un bache que rompía autos en 520 y llegó la reparación de la calle
Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
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En la previa de las elecciones del Colegio de la Abogacía de La Plata, la presidenta, Marina Mongiardino, y la candidata oficialista Josefina Sannen Mazzucco defendieron la gestión de los últimos dos años y destacaron la amplitud de la lista “Abogacía Unida-Abogar-Renovación Colegial”, integrada por 17 espacios. Durante una visita a la redacción de EL DIA, señalaron que la prioridad es fortalecer la participación, defender los honorarios y modernizar el Colegio.
Entre las propuestas mencionaron diplomaturas gratuitas, entrega de token sin costo para jóvenes abogados, una app para agilizar trámites y el fortalecimiento de consultorios jurídicos gratuitos. También resaltaron el rol del Colegio en la cobertura de vacantes judiciales, como una participación clave en la administración de justicia.
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