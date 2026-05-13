Marina Mongiardino: “Queremos un Colegio cercano, abierto y plural”

En la previa de las elecciones del Colegio de la Abogacía de La Plata, la presidenta, Marina Mongiardino, y la candidata oficialista Josefina Sannen Mazzucco defendieron la gestión de los últimos dos años y destacaron la amplitud de la lista “Abogacía Unida-Abogar-Renovación Colegial”, integrada por 17 espacios. Durante una visita a la redacción de EL DIA, señalaron que la prioridad es fortalecer la participación, defender los honorarios y modernizar el Colegio.

Entre las propuestas mencionaron diplomaturas gratuitas, entrega de token sin costo para jóvenes abogados, una app para agilizar trámites y el fortalecimiento de consultorios jurídicos gratuitos. También resaltaron el rol del Colegio en la cobertura de vacantes judiciales, como una participación clave en la administración de justicia.