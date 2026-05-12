Violento robo a un repartidor en La Plata

Un trabajador sufrió un violento robo este domingo por la tarde en Los Hornos, cuando delincuentes le sustrajeron su motocicleta en cuestión de segundos mientras aguardaba a su pareja. El episodio ocurrió cerca de las 19.47 en la zona de 145 y 66 y quedó registrado por cámaras de seguridad.

De acuerdo al relato de la víctima, dos sospechosos llegaron al lugar a bordo de otra moto y, al advertir su presencia, frenaron de forma repentina. En ese instante, uno de ellos descendió del vehículo y habría simulado sacar un arma de fuego mientras avanzaba de manera intimidante hacia el hombre.

Ante la amenaza, el motociclista optó por abandonar el rodado y corrió hacia el interior de un departamento cercano para ponerse a resguardo, mientras los delincuentes escapaban con la moto.

Según explicó la víctima, el vehículo robado representa su principal herramienta laboral, ya que trabaja como delivery entre martes y sábados. Además, manifestó su preocupación por la inseguridad en la región y reclamó mayores medidas de prevención para los vecinos platenses. En ese marco, sostuvo que los delincuentes “actúan sin importar el horario ni el peligro al que exponen a las víctimas”.