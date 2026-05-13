Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |EDITORIAL

Temor vecinal por ataques de perros sueltos en la Región

Temor vecinal por ataques de perros sueltos en la Región
13 de Mayo de 2026 | 02:27
Edición impresa

El auge del culto a las mascotas –sobre todo a perros y gatos- constituye un dato de la realidad y refleja, sin dudas, un sentimiento de amor hacia esos animales domésticos, aunque también conlleva responsabilidades que muchos dueños de los ejemplares no cumplen. Se sabe que, especialmente en el caso de los canes aumentaron en el país los casos de mordeduras y ataques, sin dejar de advertirse el riesgo que implica la proliferación de perros vagabundos.

El año pasado se conocieron datos estadísticos reveladores de que en el país crecieron las agresiones concretadas en la vía pública por perros sueltos, que carecían de bozal y cuerdas de sujeción.

Ahora en nuestra ciudad vecinos de Villa Alba acaban de denunciar una serie de ataques de perros sueltos y reclamaron la urgente intervención de las autoridades municipales ante una situación que, según aseguran, “cada vez es peor”. El reclamo recrudeció cuando en las últimas oras, en la cuadra de 602 entre 123 y 124, una mujer fue mordida por varios animales que se encontraban sin control.

Tras el ataque, la víctima debió recibir un refuerzo de vacuna antitetánica y comenzar un esquema de vacunación antirrábica de cuatro dosis debido a la falta de información sobre el estado sanitario de los animales.

Los especialistas coinciden en que la urbanización desordenada, el incremento de la población canina y la tenencia irresponsable han generado contextos de riesgo tanto en el ámbito doméstico como en la vía pública.

En plazas, paseos públicos y en lugares muy concurridos es común ver a perros llevados por sus dueños, que carecen de bozal y que son liberados al ingresar al lugar, con los riesgos que ello supone.

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

El balance cambiario parece, pero no está equilibrado

Se suele señalar que el problema de las mordedduras se presenta con determinadas razas. Sin embargo, un especialista en etología canina expresó ante este diario que el problema no tiene nada que ver con las razas “porque cualquier perro con un pesaje y una determinada estructura de mandíbula, con cierto nivel de mordida y velocidad, puede ser potencialmente peligroso, como uno de una raza conocida como agresiva.

Desde luego que también existen leyes a las que atenerse. En La Plata, la ordenanza 9.548, aprobada en 2002 por el Concejo Deliberante, regula la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos, y aplica sanciones económicas a quienes incumplan con el registro.

Los especialistas insisten en que existen leyes y ordenanzas precisas en lo que se refiere a la presencia de perros en las plazas y paseos públicos. En ellas se establece que las mascotas deben ir atadas con una correa sujeta por sus dueños y con bozales colocados, en un mandato que no es acatado por numerosas personas, que llevan a sus perros sin correas ni bozales.

En cuanto a la proliferación de ejemplares vagabundos, son las autoridades con incumbencia las que deberían adoptar medidas preventivas, -como los programas de castración-que hagan disminuir esas presencias potencialmente peligrosas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Villa Elisa: cayó una luminaria arriba de un auto, quedó en medio de la calle y ocurrió otro accidente

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 
+ Leidas

El Lobo busca dar otro gran golpe ante River

Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?

VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta

Tenencia responsable: las normas que muchos dueños desconocen

Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

Muslera y Tiago, en la pre lista de Uruguay

Armas para la guardia urbana: municiones plásticas, con poder químico

Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Últimas noticias de Opinión

Entre la demora y la prisa: una lectura de los desequilibrios argentinos

La última de Trump: ¿Venezuela, el Estado 51º?

Opinan los lectores

El balance cambiario parece, pero no está equilibrado
Espectáculos
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
Escándalo total: Ventura la mandó a hacer videos porno y Peña lo cruzó
Tras 9 años: Jamiroquai vuelve al país: ¿cuánto cuesta ir al show?
BTS en La Plata: fans quieren que los declaren Huéspedes de Honor
¿Hay terceros en discordia?: Valentina Zenere y Sebastián Ortega, en crisis
Deportes
El Lobo busca dar otro gran golpe ante River
Una historia con cruces inolvidables y partidazos
Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria
La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs
Estudiantes: ¿Qué necesita para clasificarse a Octavos?
Información General
Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?
Crean un registro de instructores para motos
La actividad aerocomercial logra niveles históricos
Hantavirus en Argentina: confirman que el paciente internado en Bariloche tiene la cepa Andes
“Charla con los Halcones”: homenaje al heroísmo del Grupo 5 de Caza a 44 años de la Guerra de Malvinas
Policiales
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
VIDEO. Esperaba a su pareja y le robaron la motocicleta
Dos médicos aseguraron que Luque impulsó la operación de Maradona
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla