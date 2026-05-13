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Opinión |ENFOQUE

La última de Trump: ¿Venezuela, el Estado 51º?

La última de Trump: ¿Venezuela, el Estado 51º?

MOLLY QUELL Y REGINA GARCÍA

13 de Mayo de 2026 | 02:28
Edición impresa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo a periodistas el lunes que su país no tiene planes de convertirse en el 51º estado de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump declarara que estaba “considerando seriamente” esa medida. Rodríguez habló en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, en el último día de audiencias en una disputa entre su país y la vecina Guyana por la enorme región del Esequibo, rica en minerales y petróleo.

“Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia”, declaró Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras una operación militar de Estados Unidos que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro. “Es una historia de gloria, de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre”, añadió.

Horas antes, Trump declaró a Fox News que estaba “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado de Estados Unidos”, según una publicación en redes sociales de John Roberts, copresentador de Fox News. La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el asunto.

Trump ha hecho declaraciones similares sobre Canadá.

 

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