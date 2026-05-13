Más de 1.800 infracciones, decenas de vehículos secuestrados y acarreos a full

Controles de documentación y monitoreo de tránsito en la ciudad / EL DIA

Se intensificaron los controles de seguridad vial en la Ciudad con el secuestro de decenas de motos y otros vehículos de distinto porte, informaron en la Municipalidad de La Plata.

Los operativos se realizaron en distintos puntos, donde se fiscalizaron 622 vehículos, con el secuestro de 35 motos y el retiro de circulación de un auto.

Los procedimientos se concentraron en 131 y 501 (Hernández), 19 y 60, 7 y 54 y Plaza Malvinas, entre otros puntos, y también se desarrollaron operativos de saturación en jurisdicciones de las comisarías 2ª, 5ª y 6ª y el Destacamento Unión.

En paralelo, se registraron aprehensiones por distintos hechos delictivos y contravenciones, entre ellas una persona por tenencia de estupefacientes, dos individuos por circular en una moto robada, dos por disturbios en la vía pública y otras dos personas interceptadas mientras se desplazaban en vehículos con pedido de captura activo.

Por su parte, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia desplegó operativos de ordenamiento vehicular en los que labró 1.873 actas de infracción, concretó 208 acarreos y secuestró 38 vehículos por incumplimientos a la normativa vigente. El acarreo cuesta 72.000 pesos. Una vez que se paga el acarreo en 23 entre 526 y 527, el infractor tiene que esperar que llegue la documentación al Centro de Atención Municipal (CAM) para pagar la multa.

En paralelo, el Observatorio Vial mantuvo presencia activa con tareas de prevención y regulación del tránsito en más de 80 puntos estratégicos de la Ciudad, entre esos 7 y 40, 137 y 42 (San Carlos), 7 y 630 (Arana), 4 y 66, 15 y 424 (Villa Elisa), 13 y 72, 20 y 69, 31 y 511 (Hernández), 122 y 44, 131 y 44, Plaza Italia y 44, Camino Centenario y 409 (Villa Elisa), 72 y 115, 38 y 137 (San Carlos) y 7 y 522 (Tolosa).

También, se llevaron adelante tareas de monitoreo y relevamiento técnico en corredores clave como avenida 7, avenida 44 y Camino Centenario, “con el objetivo de fortalecer las estadísticas y mejorar las políticas públicas de seguridad vial, y operativos dinámicos en intersecciones como 2 y 36 y diagonal 74 y 21”, informaron en la Comuna.