Chicos platenses dieron cátedra de ajedrez

Alumnos del Club de Ajedrez La Plata tuvieron una destacadísima actuación en el Encuentro Internacional de Escuelas de Ajedrez infantil que se disputó días atrás en la localidad bonaerense de Junín, donde se quedaron con la Copa de Clubes, representando a la institución de 6 y 54. Cada año el torneo, denominado “Peoncito”, reúne a cientos de ajedrecistas de todo el país. La exigencia es muy alta y los chicos disputan nueve partidas en dos días. En los resultados individuales, tuvo una brillante actuación Ezequiel Rodríguez Asens, al consagrarse ganador de la categoría Sub 10. También fue destacado el desempeño de los demás representantes platenses: Juan Cruz Mouly 4° puesto en Sub 12; Boris Golstein 15° en Sub 10 y Máximo Aguilar 28° en la Sub 10.