Suar apoyó a Darthés y aseguró: "No lo voy a desvincular" de Simona

Después de tres denuncias por acoso sexual, muchos esperaban que Adrián Suar le pidiera un paso al costado a Juan Darthés. Incluso Griselda Siciliani había pedido un "acto ejemplificador". Sin embargo, al menos por el momento, no ocurrirá.

"Yo no lo voy a desvincular a Juan. Lo quiero escuchar a él a ver cómo está, a ver qué siente, si se quiere ir", aseguró en diálogo con Infama.

"A veces hay una sola verdad, a veces hay verdades a medias, a veces hay subjetividades. Yo no estuve, no pasó ni en mi canal ni en mi productora, pasó hace muchos años, lo que no significa que no sean ciertas", argumentó al respecto.

"Me cuesta mucho tomar la decisión de sacar a alguien del trabajo. ¿Qué es lo que uno debe hacer?, ésa es la pregunta. Si la sentencia es sacar el trabajo, me gustaría que se abra ese debate. La pregunta es ¿al fuego con las brujas? puede ser, yo no estoy tan de acuerdo", concluyó al respecto.