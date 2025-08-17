“Larita y Bluey en Cuentos con sorpresa” en la nonna: hoy a las 16

MÚSICA

Pérez y Vita Set en Domingo Club.- a partir de las 18 en la Comunidad Ferroviaria, 3 y 526 (Tolosa), llega una nueva edición de Domingo Club que incluye a dos de las bandas más representativas de la escena platense: Pérez y Vita Set.

Ricardo Parisi.- A las 13 en Corazones Unidos de Tolosa, 4 entre 521 y 522. Melódico y bailable.

VVS Freestyle.- A las 18 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, jornada solidaria. Con entrada libre y gratuita, se presentan Valentino, Nexo, Alma Joven, Fabri, La Banda de la 90, Knd, Lolo Montenegro, Flz, Kioma y Dhari. Entrada: un juguete nuevo o en buen estado para donar a un comedor local.

Feria y festival.- A las 11 en 11 y 162, Berisso, con Sembrando Raíces, Nuna Yan, Grupo San Ramón, Nilda Arancibia, Amigos de Corazón, Andrea silvestro, Yosolpasqui, Los cuerdas y Ceferino Céspedes. Entrada libre y gratuita.

Gala flamenca.- A las 20.30 en Rosset lounge Bar, diagonal 74 entre 46 y 47. La bailaora Carito Echegaray presenta El Tablao junto a Cathy Sandoval, referente del flamenco chileno, quien estará en La Plata dictando cursos durante el fin de semana. Las acompañan el guitarrista Rodrigo González Mendiondo y el cante gitano de Eugenio Romero.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 nº 879 entre 12 y 13 se presenta el Armonía Opus Trío que integran David Lheritier, clarinete, Fanny Suarez, piano y María Marta Ferreyra, con obras de Beethoven, Julio Viera, Pablo Loudet y Astor Piazzolla. Gratis.

CINE

Batman.- El domingo a las 16.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Tim Burton en el marco de La Plata Comics.

TEATRO

Jubilación, grotesco futurista.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Rayuela.- A las 19 en Dynamo, 17 y 68.

Los sirvientes.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Adriana Tursi con dirección de César Palumbo.

Con el Cuchillo Entre los Dientes.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Al final de todos los cumpleaños.- A las 19 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, desde CABA.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, dirigida por Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

El principio de Arquímedes.- A las 18.30 en El Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró, y dirección de Sara Mon.

Se me murió entre los brazos.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de Alberto Drago.

INFANTILES

Viajando al mundo de los cuentos.- A las 16 en la Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes de la función.

Larita y Bluey en Cuentos con sorpresa.- A las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, celebrando el Día de la Niñez.

EVENTOS

La Plata Comic.- De 12 a 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Invitados especiales, shows en vivo, concurso de cosplay, atracciones, stands de merch, artist alley, comics y mangas, sector de editoriales, área gamer, realidad virtual, sector medieval, k-pop… y más.

Domingo en Meridiano V.- A las 14, feria en el playón de 17 y 71. Desde las 15, especial día de las infancias con plásticas, juegos y sorteos. A las 15.30, Ensayo abierto de la Orquesta Big Bend en la Planta Alta. A las 16.30, Rewind Classics en el playón. A las 17.30, clase de swing abierta y gratuita.