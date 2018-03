Los Pumas se quedaron en la puerta de la gloria: perdieron la final contra EE.UU

En semifinales del torneo de Las Vegas habían vencido a Sudáfrica por lo que terminaron redondeando una muy buena campaña

El equipo argentino no pudo con el potencial de Estados Unidos / Web

El seleccionado argentino de Seven no pudo ante Estados Unidos y cayó derrotado 28 a 0 en la final de la Copa de Oro del Seven de Las Vegas.

El elenco dirigido por Santiago Gómez Cora tuvo un excelente certamen, pero en la final (su 2da de la temporada) fue superado de manera clara por su rival que contó con el aliento de todo el estadio.

Los tries de la final fueron apoyados por Barrett (2), en tanto que los velocistas Baker e Isles apoyaron uno cada uno. El equipo argentino trato de todas las formas de llegar al descuento, pero la solidez defensiva y un eficaz ataque de su rival fueron implacables para Los Pumas 7s.

TRIUNFO ANTE SUDÁFRICA

Para llegar a la final, Argentina había derrotado (12 a 10) en semifinales a Sudáfrica, con un agónico try de Renzo Barbier en el cierre del partido. A su vez, es importante destacar que a lo largo del certamen, Argentina se había impuesto a Escocia, Nueva Zelanda, Uruguay y Kenia.

KAINO, A FRANCIA

Jerome Kaino ha confirmado que dejará de ser jugador del seleccionado de Nueva Zelanda al final de esta temporada de Súper Rugby. El forwards de los All Blacks ya había tomado la decisión de irse, y Kaino confirmó que partirá para Francia después de una última campaña con los Blues en el Súper Rugby.