Deportes |Además se refirió a su salida de boca y apuntó contra russo

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

El defensor rompió el silencio y afirmó que tuvo intenciones de volver a Estudiantes. “Sé que la gente está molesta”

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

marcos rojo rompió el silencio y habló de todo / web

23 de Agosto de 2025 | 02:09
Tras varios meses de silencio, Marcos Rojo habló y se refirió por primera vez a su fallida vuelta a Estudiantes. El defensor contó las razones y también apuntó contra Miguel Russo por su salida de Boca.

En primer lugar, señaló que el Pincha no pisó el acelerador para negociar su vuelta, más allá que destacó que hubo charlas: “Estoy muy identificado con Estudiantes y crecí ahí. Estuve desde los 10 años hasta los 20 en el club, pero después pasaron miles de cosas en el medio. Es una historia muy larga de contar. La intención mía era de volver e intentar jugar en Estudiantes. Hubo charlas con Agustín Alayes y con Verón, pero ellos no se decidieron y no tomaron la iniciativa para mi vuelta. Y bueno, tocó esperar en Boca hasta que ahí me llegó el llamado de Diego Milito”.

También dejó en claro que entiende el enojo de la gente de Estudiantes, pero que tenía ganas de revertir esa situación: “Yo sabía que la gente de Estudiantes estaba un poco molesta con la decisión mía de ir a Boca. La historia es larga y no fue tan fácil como la gente piensa. Yo nunca dije qué lo que pasó, pero entiendo a la gente que no está contenta porque yo en su momento dije que iba a jugar solo en Estudiantes. Pero a veces las circunstancias de la vida y de los futbolistas es así. Y hay que tomar decisiones. Entendí a la gente y veía en las redes o en los partidos, que le preguntaban a la gente si tenían ganas de mi vuelta. Y estaba 50 y 50. Yo estaba dispuesto a volver y revertir esa situación”.

Además se refirió a las causas de su salida de Boca en diálogo con F90: “¿Por qué me fui de Boca? Ni yo sé todavía. Empezó todo en el partido con Independiente, que me sentí mal y se dijeron barbaridades, un montón de mentiras. Al otro día me presenté y entrené, (Mariano) Herrón me sacó y empezó todo el quilombo. De un día para el otro era el culpable de la eliminación. Dijeron que me había ido a Paraguay al cumpleaños del Pipa Benedetto. Duele porque tengo hijas y la más grande lee y mira. Por ese lado me jodía, me hicieron cargo de algo que no había hecho”

Además reconoció una discusión con Herrón y dijo que con Riquelme quedó todo bien, pero que no volvieron a hablar. “Lo crucé a Román, me acerqué, le pregunté de frente si había un problema conmigo y me dijo en la cara que no. Que si él tenía algún problema me lo iba a decir. Quedamos muy bien. Él me dijo que no había problemas, seguimos para adelante y llegó Miguel (Russo)”.

Por otro lado, apuntó contra Russo: “Viajamos a Estados Unidos, me preparé para el primer partido y dos días antes llegó Ayrton (Costa) y Russo me comunica que no iba a jugar, que no me iba a tener en cuenta, que iba a ser suplente”. Y detalló lo que le dolió del entrenador: “Miguel me dijo que no tenía la edad para el nivel que necesitaba Boca. Eso me dolió mucho, porque no estoy de acuerdo. En Racing quiero demostrar que están equivocados”.

Barracas rescató un empate agónico

Ian Subiabre, otra “joya” de River, aparece en el radar del Barcelona

 

