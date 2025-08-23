Fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V

Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Momentos de extrema tensión se viven en las inmediaciones del barrio Meridiano V, donde un grupo de vendedores ambulantes se instaló en la vía pública con mantas e intentos de armar puestos sin contar con autorización municipal en la zona de 72 y 17 en La Plata. Hay un importante operativo policial en la zona.
Todo comenzó esta mañana, cuando un grupo de vecinos denunció que decenas de manteros se instalaron en las inmediaciones de la ex estación de ferrocarril Provincial. Allí llegaron, agentes de la policía bonaerense, la Secretaría de Seguridad y de Control Urbano, quienes permanecen a la espera de una orden judicial para avanzar con el desalojo.
En declaraciones que hizo una vendedora ambulante, explicó: "Queríamos venir a trabajar a Meridiano V y no nos dejan armar los agentes de Control Urbano. No sacamos nada, pero nos están intimidando y nos amenazan con llevarnos preso".
En tanto, los feriantes involucrados son en su mayoría los mismos que fueron desplazados semanas atrás del Parque Saavedra (14 y 66) debido al inicio de las obras de remodelación que se desarrollarán en ese espacio verde.
Por último, según se supo, parte de los feriantes (artesanos) del Parque Saavedra alcanzaron un acuerdo con el gobierno local, mientras que una minoría (vendedores ambulantes) mantiene medidas de fuerza. Incluso se denunciaron casos de extorsiones internas.
