Deportes |Segunda fecha del rugby championship

Los Pumas van por la revancha ante All Blacks

Desde las 18:10 en la cancha de Vélez, el seleccionado nacional buscará cambiar la imagen de la semana pasada

El platense Lucio Cinti será titular esta tarde en cancha de vélez

23 de Agosto de 2025 | 02:02
Edición impresa

Los Pumas, que ya tienen el equipo titular confirmado, recibirán hoy a los All Blacks de Nueva Zelanda por última vez en el Rugby Championship, luego de la derrota de la semana pasada.

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) está programado para las 18:10 (hora de Argentina) y se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Los Pumas, que son dirigidos por Felipe Contepomi, llegan a este encuentro luego de sufrir una derrota por 41-24 ante Nueva Zelanda en la primera fecha de la competición, en un partido que se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En dicha presentación, Los Pumas tuvieron un primer tiempo para el olvido y se fueron al descanso con una desventaja de 31-10. Pese a la recuperación en el comienzo del complemento, donde anotaron dos tries y se llegaron a poner a siete puntos, los All Blacks liquidaron el encuentro con dos tries sobre el final.

Esta será la última ocasión en la que Los Pumas reciban a los All Blacks en el Rugby Championship, ya que a partir del 2026 no se continuará disputando este torneo.

Es por esto que Los Pumas buscarán conseguir un histórico triunfo por primera vez frente a su gente ante Nueva Zelanda, una selección a la que solo pudieron vencer en tierras oceánicas (en 2020, 2022 y 2024). Con respecto a la presentación de la semana pasada, Contepomi realizará dos cambios en el XV inicial, ya que Juan Martín González ingresará por Marcos Kremer, mientras que Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró.

Hoy también se dará el otro partido correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship, donde el último campeón, Sudáfrica, recibirá a Australia.

Tribuna segura

El programa Tribuna Segura se aplicará en el partido de rugby entre Los Pumas y los All Blacks, que se realizará mañana en el estadio de Vélez. La Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Ministerio de Seguridad porteño será la encargada de implementar el operativo, que contempla el control de identidad de los asistentes mediante el escaneo de DNI en los accesos.

 

