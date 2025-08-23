Los Pumas van por la revancha ante All Blacks

Los Pumas, que ya tienen el equipo titular confirmado, recibirán hoy a los All Blacks de Nueva Zelanda por última vez en el Rugby Championship, luego de la derrota de la semana pasada.

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) está programado para las 18:10 (hora de Argentina) y se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Los Pumas, que son dirigidos por Felipe Contepomi, llegan a este encuentro luego de sufrir una derrota por 41-24 ante Nueva Zelanda en la primera fecha de la competición, en un partido que se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En dicha presentación, Los Pumas tuvieron un primer tiempo para el olvido y se fueron al descanso con una desventaja de 31-10. Pese a la recuperación en el comienzo del complemento, donde anotaron dos tries y se llegaron a poner a siete puntos, los All Blacks liquidaron el encuentro con dos tries sobre el final.

Esta será la última ocasión en la que Los Pumas reciban a los All Blacks en el Rugby Championship, ya que a partir del 2026 no se continuará disputando este torneo.

Es por esto que Los Pumas buscarán conseguir un histórico triunfo por primera vez frente a su gente ante Nueva Zelanda, una selección a la que solo pudieron vencer en tierras oceánicas (en 2020, 2022 y 2024). Con respecto a la presentación de la semana pasada, Contepomi realizará dos cambios en el XV inicial, ya que Juan Martín González ingresará por Marcos Kremer, mientras que Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró.

Hoy también se dará el otro partido correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship, donde el último campeón, Sudáfrica, recibirá a Australia.

Tribuna segura

El programa Tribuna Segura se aplicará en el partido de rugby entre Los Pumas y los All Blacks, que se realizará mañana en el estadio de Vélez. La Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Ministerio de Seguridad porteño será la encargada de implementar el operativo, que contempla el control de identidad de los asistentes mediante el escaneo de DNI en los accesos.