Polémica en puerta, ¿las mujeres deberán competir con los hombres?

La principal “apuntada” es la sudafricana Caster Semenya, doble campeona olímpica y tres veces mundial en la distancia de 800 metros llanos, que padece hiperandrogenismo. La deportista salió a defenderse

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) anunció una polémica normativa dirigida a reducir a la mitad de lo permitido hasta el momento la cantidad de testosterona en la sangre de las atletas, una medida que encendió las alarmas en el deporte.

Ahora todas las deportistas que padecen hiperandrogenismo (ver aparte) deberán reducir sus valores de testosterona a menos de 5 nanomoles por litro en sangre antes del 1 de noviembre del corriente año. De lo contrario, no podrán competir como mujeres (¿tendrán que correr con hombres?) en eventos internacionales de primer nivel (Campeonatos Mundiales o Juegos Olímpicos).

Según la nueva medida, el organismo rector del atletismo mundial presenta una clasificación femenina que separa a las deportistas con valores normales de testosterona en sangre de aquellas con diferencias de desarrollo sexual (DSD). No obstante, de momento solo es aplicable para las pruebas de pista que van desde los 400 metros llanos hasta los 1500 metros, la milla y los eventos combinados.

Para argumentar la polémica decisión, aprobada por unanimidad, el organismo asegura que la mayoría de las mujeres tienen bajos niveles de testosterona circulando de forma natural en su organismo (entre 0.12 y 1.79 nmol/L). Según el informe, en ausencia de un DSD o un tumor, ninguna mujer debería registrar más de 5 nmol/L de testosterona, “pero quienes padecen DSD pueden tener niveles muy altos de testosterona natural, que se extiende hasta el rango masculino normal e incluso más allá”.

Aunque desde 2010 el COI colocó el nivel de tolerancia a valores de 10 nmol/L. La IAAF, ahora, lo redujo a la mitad en el atletismo, porque “una mayor proporción de testosterona aumenta un 4,4% la masa muscular, entre un 12 y un 26% la fuerza y un 7,8% la hemoglobina”.

“Tomando todos los conocimientos y datos disponibles, los expertos estiman que la ventaja ergogénica de tener niveles circulantes de testosterona en el rango normal de hombres en lugar de en el rango femenino normal es superior al 9%”, agrega el informe.

Al explicar su decisión, la IAAF dijo que estaba tratando de crear “un campo de juego nivelado y garantizar que el éxito esté determinado por el talento, la dedicación, el trabajo duro y los otros valores y características que el deporte encarna y celebra”. Asimismo, se adelantó en anunciar que la decisión no cuestiona la identidad sexual o de género de las atletas con DSD y asegura que todos los procedimientos contarán con el “respeto a la dignidad y privacidad de los atletas, en coincidencia con la naturaleza sensible de tales asuntos”.

Para la atleta sudafricana Caster Semenya, doble campeona olímpica, tres veces mundial en los 800 metros planos y entre los diez mejores tiempos de la historia, la decisión de la IAAF llega como un fuerte obstáculo a franquear si aspira a continuar su exitosa carrera.

En la escena deportiva desde su título mundial en Berlín 2009 y su posterior veto para competir precisamente por sus elevados niveles de testosterona, Semenya ya tuvo que tomar medicamentos supresores de esa hormona para reincorporarse. No obstante, en julio de 2015 el Tribunal de Arbitraje del Deporte revirtió la regla cuando examinó el caso de la atleta india Dutee Chand. Luego, los deportistas “intersexuales” podían asistir a cualquier evento sin tomar medicación supresora de la testosterona.

Ahora, la nueva restricción de la IAAF obliga a la sudafricana, de 27 años, a redefinir su carrera hacia las pruebas de 5 mil y 10 mil metros o someterse a nuevos tratamientos.

Inclusive, la propia Semenya publicó un tuit al conocer la noticia: “Estoy al 97% segura de que no te gusto, pero sé al 100% que no me importa”.

Para los “ultradefensores” de Semenya, la medida es injusto porque su exceso de testosterona no ocurre de manera voluntaria ni puede ser considerado de la misma manera que el dopaje. “Si vamos a tener en cuenta la genética, entonces los atletas con pies más largos que lo común también deberían ser limitados”, dice una declaración de la Organización no Gubernamental Agenda de Género.

De momento, los debates giran en torno a si la decisión puede tomarse como una abierta discriminación o si tiene un basamento justo. Por ser negra, africana, mujer y no tener el físico “clásico para una dama”, Semenya es la cara más visible de todo el proceso. Sin embargo, otras muchas atletas también pudieran ver interrumpida su carrera, sencillamente porque su físico y su genética no concuerdan con la norma.