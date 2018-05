Los audios de los cruces del clan Medina por el poder de la UOCRA

En las últimas horas salió a la luz una serie de audios que estarían dejando al desnudo la disputa familiar que por estas horas se estaría dando en el seno del clan Medina por definir quién quedará al frente del entramado de poder que construyó el ex secretario general Juan Pablo “Pata” Medina al frente de los movimientos obreros de la Región.

Este escenario tendría lugar debido a que una gran cantidad de trabajadores seguirían reconociendo a Medina como el conductor del espacio, pese a que la UOCRA a nivel nacional nombró una autoridad para tal fin, el interventor Carlos Vergara. En este marco, de forma paralela se estaría dando una situación de liderazgo sindical “simbólico” que estaría siendo encabezado por uno de los hijos del dirigente.

Así se desprende de una serie de investigaciones periodísticas que realizaron los canales de noticias TN y C5N. Tiempo atrás, en dichas señales televisivas, se reveló que Agustín, hijastro de Medina, sería quien estaría encabezando una suerte de UOCRA paralela que, además de seguir siendo conducida por el “Pata” Medina desde la cárcel, estaría dando cursos de acción al actual interventor sobre cómo debe proceder a la hora de negociar con empresas.

Esta teoría se funda en un video que dieron a conocer los periodistas de TN Central que muestra cómo Carlos Vergara llevó adelante un acto sindical en las inmediaciones de la destilería YPF acompañado por gente cercana al “Pata”. En medio de una fuerte algarabía, el interventor hace referencia a la necesidad de “pedir” a las empresas que generen unos 400 puestos de trabajo.

En concreto, ante la figura de liderazgo que estaría encarnando Agustín, se habría comenzado a desarrollar una puja por el poder entre lo que serían dos bandos: por un lado Any (la joven que incursionó en la música y en la política) y su hermano Cristian “El Puli” Medina, ambos hijos del primer matrimonio del “Pata”; y por otro, Fabiola (la actual mujer del gremialista preso) y Agustín (el hijastro que adoptó el apellido Medina).

Así se desprende de una serie de audios que se habrían mandado dichos integrantes, que fueron reveladas a eldia.com por una fuente cercana a la causa. En dicho material, además de detalles de las maniobras ilícitas que habría llevado adelante el ex secretario general de la Uocra seccional La Plata, también se sostienen reproches entre los integrantes del círculo íntimo del clan Medina por presuntas traiciones.

En dichos audios, los hijos del primer matrimonio del Pata acusan a Agustín y Fabiola de ser los responsables de la detención del Pata. “Ustedes son los que hicieron que mi papá termine preso, por todos sus negociados. Vos, tu hermana Marianela, tu mamá, todos eran dueños de las empresas de catering y apretaban a las empresas. Entonces no te vengas a hacer la víctima conmigo. Hoy me enteré que mi hijo estuvo con tu mamá y que tu mamá lo trató de puto, traidor y falopero, a mi hermano ‘Puli’, de borracho. Pero el ‘Pata’ no está preso por sus propios hijos, está preso porque a tu mamá la comió la ambición, tu mamá se cagó en el ‘Pata’, tu mamá traicionó al ‘Pata’. Tu mamá destruyó todo esto” se escucha.

Y se añade: “A tu hermana Marianela ahora le da la nafta porque cuando la llamé el día que dijo que yo era una borracha, me pidió perdón. Y ahora sale a escribir ramita torcida, la gorda Yesica Altamirano… ¿Quién es la gorda caída de mierda esa, falopera, tranza…? ¿Quién es para decir los traidores que siguen al traidor número uno? Mi hermano ‘Puli’ fue leal al ‘Pata’, hasta perdió la libertad por ser leal… ¿Ustedes me vienen a hablar de traición? Cuando ustedes traicionaron al “Pata”. Hacele escuchar este audio a tu mamá porque no les tengo miedo”.

Según se expone en los audios, Agustín habría respondido estos audios a Any cuestionando la lealtad de los hijos del dirigente y haciendo hincapié en que tanto el “Puli” como Any traicionan al “Pata” dejando de lado la lucha sindical.