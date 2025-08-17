Festejan Bavio y Altos de San Lorenzo

La localidad de Altos de San Lorenzo cumplió 33 años de su fundación y lo festejó con un programa lleno de atracciones y música en vivo.

Organizados por la Comuna, los festejos se desarrollaron desde el mediodía en 19 entre 77 y 78 y contaron con la participación del intendente Julio Alak, a quien acompañaron referentes de instituciones, vecinos y autoridades. En ese contexto, se anunció un plan de obras publicas para la localidad, que incluye mejoras en 150 cuadras.

Como parte de los festejos, se realizó el izamiento de la bandera musicalizado por la banda de la Policía Bonaerense, que dio paso a un desfile cívico tradicionalista del que participaron instituciones de la zona.

También celebra Bavio este fin de semana. Por el 124 aniversario de la localidad, en el partido de Magdalena, hoy a media mañana habrá un acto protocolar y el desfile cívico y tradicionalista en la plaza “José Hernández”. Luego se servirá un almuerzo criollo en el predio de la estación, para darle paso más tarde al show infantil de Manu Bonete y la presentación de las bandas locales “Mascando el Freno” y “La Viajera”. El cierre será en la sede del Club Racing con Los Charros y la conducción musical de “Esteban, el Cordobés”.

Ayer hubo una cabalgata en el “Centro Tradicionalista La Carreta. Luego, se inauguró el Monumento a Miguel de los Santos Cajaraville (soldado del ejército que cruzó la Cordillera de los Andes con José de San Martín y tío de Bartolomé Bavio) y “Decano”, su caballo.