Hoy los argentinos celebraron el "Día de la Milanesa"

Cada tres de mayo, desde hace ya varios años, se celebra el Día de la Milanesa gracias a una iniciativa promovida por usuarios argentinos en las redes sociales que fue rápidamente apoyada por miles de fanáticos.

Cabe mencionar que aunque no se trata de una comida nacida en nuestras tierras -llegó con la inmigración del siglo XIX-, la milanesa ha sido fuertemente adoptada en todas sus versiones: de pollo, carne, pescado, napolitana, con puré o ensalada, entre otras opciones.

Y a pesar de que los intentos por precisar su origen no son aún exactos, se sabe que su nombre en español proviene de la ciudad italiana de Milán.

En redes sociales, por supuesto, los usuarios decidieron dar sus mensajes para conmemorar este día.

Me acabo de enterar que es el dia de la milanesa asi que voy a tener que pedir una para la cena che... no me dejan hacer dieta estos días festivos