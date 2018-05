Misterio: en medio del escándalo, Rial no fue al canal y nadie dio explicaciones

| Publicado en Edición Impresa

En medio del escándalo que rodea a su familia, Jorge Rial volvió a pegar el faltazo en la pantalla de América ayer a la tarde. El conductor de “Intrusos” había aparecido en la pantalla del canal el lunes y había pedido disculpas en un largo descargo, tras lo cual se asumía que todo volverá a la normalidad, pero ayer, mientras Natacha mostraba fotos de su cumbre con More, el “Intruso” se ausentaba sin aviso de su programa.

Rial había estado varios días ausente por un viaje a Londres que hizo junto a su novia Romina Pereiro, vacaciones durante las cuales estalló el escándalo entre el conductor y Morena, quien le reclamaba que mientras gastaba miles de euros en su noviecita y su viaje, ella precisaba asistencia y él no estaba para ella.

La trama resultó ser más profunda, con Rial acusando una extorsión de parte de familiares de la pareja de More, Facundo Ambrosioni, y explicando que ella usó miles de pesos para pagar al abogado del padre de su novio, preso por estafas. More, mientras tanto, atacaba a su papá en las redes (incluso dijo que la habían violado y él no había hecho nada) y se retractaba luego, en un ir y venir donde nada quedó claro.

“Morena no está pasando un buen momento. Estoy muy preocupado por su salud y por el entorno que la rodea”, dijo Rial al volver de sus vacaciones el lunes, y lanzó que “hay gente a su alrededor que se está aprovechando”. Horas después trascendía que la morocha había intentado quitarse la vida.

Tras hacer el programa del martes, ayer el periodista volvió a ausentarse del ciclo de espectáculos y, en el arranque del programa, Adrián Pallares (que asumió el rol de conductor) no dio ninguna explicación.

Vale remarcar que fueron varios de los seguidores de Instagram de Rial los que alertaron que el conductor había subido una historia con la ropa que iba a usar en el ciclo, pero la borró un rato después...