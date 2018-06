El nigeriano Félix Orode palpitó el choque de esta tarde y afirmó que será “muy duro”

El volante nacido hace 27 años en Lagos (Nigeria) habló con este medio sobre el partido de hoy y su vida actual en nuestro ascenso

| Publicado en Edición Impresa

Lautaro Segura

lsegura@eldia.com

Félix Orode aterrizó en el mundo del fútbol argentino en el 2009, cuando se transformó en refuerzo de San Lorenzo con apenas 19 años y con la ilusión de poder brillar en la Primera División de nuestro país. El nacido en Lagos, capital de Nigeria, solamente jugó un solo partido con la camiseta azulgrana, pero le bastó para ganarse el corazón de los hinchas de dicho club ya que fue en un clásico ante Huracán y dio una asistencia para el 2-0 final. Luego empezó a recorrer el ascenso: Nueva Chicago, la CAI, Excursionistas, Luján, Comunicaciones, Sportivo Barracas y, finalmente, su actual club: Defensores de Pronunciamiento (juega el Federal A).

Desde la tranquilidad de su casa en Pronunciamiento, una pequeña localidad de la provincia de Entre Ríos, Orode atendió el llamado de este medio para charlar un poco sobre el encuentro que su seleccionado jugará ante la Argentina esta tarde. Él se siente un argentino más por momentos, pero hoy su corazón estará con las “Súper Águilas Verdes”. Meses atrás se ilusionó con estar en Rusia porque aseguró que lo estaban siguiendo pero, a pesar de no ser convocado en esta ocasión, quiere dejar todo en la cancha para cumplir su sueño mundialista en el 2022. Siempre y cuando, claro, su país diga presente.

-¿Creés que Nigeria puede dejar afuera del Mundial a la Argentina?

-Va a hacer un partido muy duro. Nigeria va a salir a atacar, puede pasar cualquier cosa porque los dos necesitan los puntos. Así que no creo que sea un encuentro fácil.

-¿Cuáles son los cuidados que tiene que tomar Argentina?

-El punto más fuerte que tiene Nigeria es que de mitad de cancha para arriba, los jugadores son rápidos y fuertes. Si Obi Mikel juega en su posición es un muy buen armador y Musa está afilado. No se como formará Argentina, pero creo que tiene jugadores para hacerle frente.

-¿Tenés sentimientos encontrados cuando se enfrentan Argentina y Nigeria?

-Y la verdad que sí, encima últimamente Argentina y Nigeria es un clásico. Hace muchos años que vivo acá y tengo un gran cariño por la Argentina, pero Nigeria es mi país y lo llevo en el corazón. También tengo mi señora y mis hijos que son argentinos, así que yo me siento un poco de los dos países.

- ¿Por momentos te sentís un argentino más entonces?

-Y si, un poco sí (entre risas). Mi mujer me carga y me dice que soy más argentino que nigeriano y mucha gente me manda mensajes diciendo lo mismo, que soy más argentino que el dulce de leche. Son muchos años viviendo acá y ya se te pegan las costumbres, los gustos, la forma de expresarme... ¡ahora me cuesta hablar en inglés! Cuando me contacto con mi familia mezcló los dos idiomas y mi mamá no entiende nada.

-¿Qué te dijeron estos días tus compañeros o por la calle tras el triunfo de Nigeria ante Islandia?

-La verdad que fue muy gracioso porque me mandaron muchos mensajes deseando suerte para Nigeria: amigos,compañeros de equipo y mucha gente que no conocía a través de las redes sociales. Yo lo agradecí y les dije que quiero el mismo deseo para el martes próximo (entre risas).

SU PRESENTE EN DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO

Orode, con 27 años, es una pieza importante de Defensores de Pronunciamiento, equipo que conforma el siempre difícil Torneo Federal A, una de las dos terceras divisiones de nuestro fútbol. El cambio fue grande para él en todo sentido, ya que pasó de la Capital Federal a una pequeña localidad entrerriana.

-¿Cómo es tu vida en Entre Ríos?

-Es muy tranquila, la gente me ha recibido muy bien y me siento muy cómodo. Gracias a Dios en todos los clubes que estuve la gente me recibió bien. Vivir en una provincia es otra cosa, otros tiempos, otros aire. Mis hijos están contentos y estamos cómodos. Acá no tienen apuro, no viven a las corridas, se disfruta mucho el día a día.

-¿Es diferente jugar en Primera que en el ascenso?

-Si, a mí al principio me costó mucho acostumbrarme al ascenso, era otra historia. Además yo no sólo me tuve que acostumbrar a eso, sino que también al idioma del fútbol argentino. Fui aprendiendo todo junto. Después de a poco empezarás a disfrutarlo un poco más, pero en el fondo la cabeza siempre está puesta en volver a Primera, yo trabajo día a día para eso.

SUEÑO MUNDIALISTA

La última pregunta fue relacionado a cuál es su mayor sueño de acá al final de su carrera y, en la respuesta, no dudó: “Este último tiempo tuve contacto con la gente del seleccionado de mi país y ellos se comunicaron conmigo para decirme que me estaban siguiendo. Siempre supe que era difícil llegar al Mundial de Rusia pero había una puerta abierta y sé que nada es imposible. Esta vez no se pudo dar, pero yo sigo hablando con ellos y sigo con la cabeza puesta en que en algún momento voy a llegar. Me gusta concentrarme en lo que hago y entregar todo de mí al máximo en el lugar donde estoy jugando”.