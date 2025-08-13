Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas

La multa por esta infracción ronda el millón y medio de pesos / El Dia

Numerosos vehículos circulan a diario por las calles de la Región con chapas patentes ilegibles, deterioradas o sin la debida visibilidad. El mal estado puede responder a más de un motivo: la mala calidad de la pintura de la impresión oficial o, según se calcula en la calle, la “picardía criolla” para eludir las cámaras de tránsito. En cualquier caso constituye una infracción que puede derivar en multas que rondan el millón y medio de pesos.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que todos los vehículos que circulen por la vía pública deben llevar placas de identificación reglamentarias. Estas tienen que ser legibles, conservar el formato original sin alteraciones y no contar con elementos que impidan o dificulten su lectura, tales como material adhesivo, pintura adicional u otros aditamentos.

Decenas de autos y camionetas circulan por el casco urbano y por distintas localidades con patentes que no permiten una lectura clara. En muchos casos, la pintura está deteriorada o borrada; en otros, alguna letra o número fue raspado o tapado con la tradicional cinta roja, que se coloca como amuleto. El punto es que, por omisión o de manera intencional, el conductor está incurriendo en una infracción, ya que de acuerdo a la normativa se debe solicitar un duplicado.

En Camino Centenario el año pasado se instalaron radares y cámaras de fotomulta programados para detectar infracciones y pese a esto, se registran casos todos los días y en cualquier horario, porque los dispositivos no las registran.

Según pudo constatar este diario, en la traza que une zona Norte con el casco urbano, es habitual observar la circulación de vehículos con chapas deterioradas que dificultan su lectura. Se registraron casos desde Villa Elisa, en la intersección con Avenida Arana, así como en las calles 460 y 462 de City Bell. También se detectaron vehículos en esa situación en Gonnet, a la altura de Lacroze y de 490, y en la zona de los outlets, por las calles 507, 508 y 511. Asimismo, se observaron sobre avenida Antártida, a la altura de la calle 522, y en el distribuidor Pedro Benoit.

En el casco urbano, también se puede ver autos estacionados con la misma infracción. Uno en 5 y 43, otros dos en 4 y 46.

De los vehículos detectados en infracción, sólo tres (en 7 y 38; 8 y 40; 4 y 45) se encontraban exhimidos de una potencial multa, al exhibir el papel en el parabrisas y la luneta, que acreditaba el trámite de reposición de la chapa, tal como lo estipula la ley vigente.

La mayoría de los casos se registra entre las placas con el diseño formado por dos letras, tres números y dos letras (AA 000 AA).

Si bien en su momento una partida de chapas empezó a perder su color por una falla de fábrica, circular con el número de dominio obstruido o con la visibilidad afectada, igual, puede derivar en una multa.

El mes pasado, el Municipio presentó un relevamiento de las infracciones de tránsito en La Plata. Entre enero y junio se confeccionaron un total de 28.367 multas y entre las categorías figura la chapa patente ilegible o adulterada.

Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia se advirtió que “alterar una patente es un delito y la multa ronda los 1,4 millones de pesos”.

Juan Carlos Berón, secretario del sindicato de taxis, se mostró en desacuerdo con el valor de las multas y sostuvo: “No estoy de acuerdo con las picardías. Lamentablemente, muchos tienen que hacer eso porque no pueden pagar los millones de pesos de multa que te cobran. Es una sinvergüenzada terrible del Estado que lo único que le importa es recaudar”.