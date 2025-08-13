Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados

Esta mañana venció el plazo y ninguno depositó de manera solidaria los más de 500 millones de dólares fijados por la Justicia

Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados
13 de Agosto de 2025 | 11:23

Escuchar esta nota

El plazo de diez días hábiles dado por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 para que nueve condenados en la causa Vialidad, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, depositen de manera solidaria el decomiso de 537 millones de dólares, venció esta mañana sin que nadie haya pagado.

A las 9:30hs. finalizó el plazo para depositar en una caja de ahorro abierta a nombre del Tribunal en el Banco Nación y desde ahora se comenzará a trabajar en la ejecución de bienes y dinero ya embargado en la causa, informaron fuentes judiciales. Además, el Tribunal encomendó a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola el rastreo e identificación de más bienes que puedan ser embargados con miras a ejecutar el decomiso.

En el caso de la ex presidenta, quien fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y que está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, su defensa presentó el martes dos recursos, uno ante el Tribunal y otro ante la Cámara Federal de Casación.

Al TOF Nº2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu pidió dejar sin efecto el decomiso en lo referido a su persona al sostener que el patrimonio suyo y de su familia tiene origen “legítimo” y, por ende, no puede ser afectado al recupero estatal de lo obtenido por un delito.

En el caso de Casación, apeló el cálculo del monto actualizado a decomisar que aprobó el Tribunal y que se basó en un informe de peritos tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación basado en el índice de precios al consumidor. “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, aseguró en el escrito de respuesta a la intimación de decomiso la ex mandataria. También remarcó que “toda” su evolución patrimonial y la de su familia es “absolutamente legítima”.

Además de Cristina Kirchner, el Tribunal quedó en condiciones de avanzar con ejecución de bienes y dinero de otros condenados, entre ellos el ex titular de Vialidad Nacional en el kirchnerismo Nelson Periotti, el empresario Lázaro Báez, y el ex secretario de Obra Pública José López.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno anticipó que "sorprenderá" en las elecciones del 7 de septiembre en Provincia

LE PUEDE INTERESAR

Súper miércoles: tasas por las nubes, dólar en baja y la expectativa por el dato de la inflación
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó

Una camioneta que transportaba carne volcó en la Autopista y complicó la llegada a La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Fentanilo contaminado: avanza el pedido para que el Gobierno informe sobre los controles

El Gobierno anticipó que "sorprenderá" en las elecciones del 7 de septiembre en Provincia

Súper miércoles: tasas por las nubes, dólar en baja y la expectativa por el dato de la inflación

Milei reunió anoche a su tropa y aliados en Olivos para asegurar los vetos en el Congreso
Deportes
EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de Cerro Porteño - Estudiantes, con todo casi agotado
Cuando José Sosa casi queda libre de Estudiantes: la desconocida historia previo a su debut en 2002
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
Policiales
Condenaron a 19 años de prisión a la expareja de Julieta Prandi y lo detuvieron
Conmoción en Ensenada: encontraron muerto a un hombre en su casa
Atacó con una tijera a su pareja menor de edad y escapó en la Región
Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y organizan la segunda marcha al Hospital Italiano
Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso
Información General
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Espectáculos
Problema millonario: el reclamo de Radio Mitre a Jorge Lanata a casi un año de su muerte
Impensado: Fito Páez y Eugenia Kolodziej, terminaron con la relación y seguirán distintos caminos
Separados: Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a la relación  
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas 
La serie de Moria Casán tiene protagonista confirmada: las actrices que formarán parte del proyecto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla