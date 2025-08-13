Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Un vuelco en la Autopista complicó esta mañana la llegada a La Plata

13 de Agosto de 2025 | 08:57

Escuchar esta nota

Un vuelco en la Autopista, a primera hora de la mañana de este miércoles, complicó el tránsito hacia La Plata, informaron fuentes calificadas. 

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 35 por causas que todavía trataban de establecerse. El vehículo, modelo Peugeot, quedó tendido sobre la calzada, volcado del lado del acompañante, lo que obligó a las autoridades viales a montar un operativo de seguridad.

En el lugar se presentaron móviles de AUBASA, la empresa a cargo de la gestión de la traza, y una ambulancia para asistir a la persona involucrada en el hecho. 

Tras algunas horas de tareas, el rodado fue removido del lugar y poco antes de las 9 el tránsito finalmente recobró su ritmo habitual, según comunicó la firma.

