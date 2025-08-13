Cuenta DNI de Banco Provincia activó este miércoles 13 de agosto una de las promos más esperadas en La Plata

En agosto, los supermercados de La Plata ofrecen una amplia variedad de descuentos para quienes pagan con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, en otro mes en el que el ahorro es un objetivo prioritario para los vecinos.

Por caso, este miércoles 13 de agosto de 2025 Carrefour tiene una jornada especial. Pagando con la app del Bapro se obtiene un 10 por ciento de ahorro, sin tope de reintegro.

Cuenta DNI, descuentos en supermercados: día por día

Como se dijo, los miércoles es el turno de Carrefour, que ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro, devolución en el acto y la posibilidad de acumularlo con otras promociones vigentes, una ventaja que multiplica las oportunidades de ahorrar. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y se aclaró que no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Lo cierto es que con la agenda semanal de beneficios, los platenses encuentran en Cuenta DNI una herramienta para optimizar el gasto, eligiendo estratégicamente el día y el comercio que más les convenga.

Estas son las promociones con Cuenta DNI, día por día:

Lunes: Día

Martes: Nini y El Nene

Miércoles: Carrefour

Jueves: La Amistad y Chango Más

Viernes: Chango Más

Sábado: Chango Más