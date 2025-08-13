Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Cuenta DNI de Banco Provincia activó este miércoles 13 de agosto una de las promos más esperadas en La Plata

Los beneficios de la app del Bapro en agosto 2025

Cuenta DNI de Banco Provincia activó este miércoles 13 de agosto una de las promos más esperadas en La Plata
13 de Agosto de 2025 | 07:00

Escuchar esta nota

En agosto, los supermercados de La Plata ofrecen una amplia variedad de descuentos para quienes pagan con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, en otro mes en el que el ahorro es un objetivo prioritario para los vecinos.

Por caso, este miércoles 13 de agosto de 2025 Carrefour tiene una jornada especial. Pagando con la app del Bapro se obtiene un 10 por ciento de ahorro, sin tope de reintegro.

Cuenta DNI, descuentos en supermercados: día por día

Como se dijo, los miércoles es el turno de Carrefour, que ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro, devolución en el acto y la posibilidad de acumularlo con otras promociones vigentes, una ventaja que multiplica las oportunidades de ahorrar. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y se aclaró que no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Lo cierto es que con la agenda semanal de beneficios, los platenses encuentran en Cuenta DNI una herramienta para optimizar el gasto, eligiendo estratégicamente el día y el comercio que más les convenga.

Estas son las promociones con Cuenta DNI, día por día:

Lunes: Día
Martes: Nini y El Nene
Miércoles: Carrefour
Jueves: La Amistad y Chango Más
Viernes: Chango Más
Sábado: Chango Más

LE PUEDE INTERESAR

Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP

LE PUEDE INTERESAR

Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
Últimas noticias de La Ciudad

Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP

Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes

Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas

Comida, baño, remedios: la mascota en números
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Policiales
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”
El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell
Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo
Espectáculos
Taylor inicia una nueva era: las teorías swifties
Julieta Prandi: ¿Se termina su pesadilla?
Vicuña sobre su vínculo con Suárez: “Es una pena que se rompió”
Canciones de Esperanza: el Coro del Tabernáculo llega al país
Madonna le suplicó al Papa: “Están sufriendo”
Información General
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla