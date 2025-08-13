Cuenta DNI de Banco Provincia activó este miércoles 13 de agosto una de las promos más esperadas en La Plata

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús
VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta, prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo
El Suple de Fútbol Infantil Femenino, hoy gratis con EL DIA: fotos, resultados y más
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Bombazo: Anderson y Micho habrían dicho "basta para mí, basta para todos"
El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones
Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local
Revés para el Gobierno tras el dictamen opositor que revive el caso $Libra
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los beneficios de la app del Bapro en agosto 2025
Escuchar esta nota
En agosto, los supermercados de La Plata ofrecen una amplia variedad de descuentos para quienes pagan con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, en otro mes en el que el ahorro es un objetivo prioritario para los vecinos.
Por caso, este miércoles 13 de agosto de 2025 Carrefour tiene una jornada especial. Pagando con la app del Bapro se obtiene un 10 por ciento de ahorro, sin tope de reintegro.
Como se dijo, los miércoles es el turno de Carrefour, que ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro, devolución en el acto y la posibilidad de acumularlo con otras promociones vigentes, una ventaja que multiplica las oportunidades de ahorrar. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y se aclaró que no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Lo cierto es que con la agenda semanal de beneficios, los platenses encuentran en Cuenta DNI una herramienta para optimizar el gasto, eligiendo estratégicamente el día y el comercio que más les convenga.
Estas son las promociones con Cuenta DNI, día por día:
Lunes: Día
Martes: Nini y El Nene
Miércoles: Carrefour
Jueves: La Amistad y Chango Más
Viernes: Chango Más
Sábado: Chango Más
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí